Bị can chết khi đang tạm giam ở Tiền Giang, thi thể có nhiều vết bầm tím

Ngày 10/6, trả lời VTC News, ông Võ Văn Tâm, Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Tiền Giang cho biết, ông đã nhận được báo cáo một bị can chết tại Nhà tạm giữ thị xã Gò Công. Quá trình điều tra, khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân chết do bệnh lý.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bị can chết do bị nhồi máu cơ tim cấp.

Cụ thể, trong thời gian ở Nhà tạm giữ Công an thị xã Gò Công, bị can Ngô Xuân Dũng (35 tuổi, quê xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) từng báo bệnh vào các ngày 6/5 và 20/5.

Bị can Dũng được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công. Bác sĩ chuẩn đoán người này bị suy tĩnh mạch, viêm đa khớp, cao huyết áp và được cấp thuốc uống điều trị.

“Khoảng 4h30 sáng 6/6, một bị can chung buồng báo cán bộ quản giáo rằng Dũng đang bị khó thở. Trên đường đưa đến bệnh viện thì Dũng ngưng thở. Khi đến Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Gò Công, bác sĩ chẩn đoán Dũng đã chết trước khi đến bệnh viện”, ông Tâm cho biết.

Vợ bị can Ngô Xuân Dũng có mặt tại Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang làm thủ tục nhận thi thể chồng.

Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, vợ bị can Dũng, ngụ xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhiều người thân trong gia đình thắc mắc tại sao Dũng đang khỏe mạnh tự dưng lại chết, tử thi còn có vết thâm ở chân, lưng và bả vai là do đâu?

"Tạm giam là 7 tháng rồi, chỉ còn 4 ngày nữa là xét xử thì đột ngột Dũng chết. Gia đình đang băn khoăn vì cái chết này không minh bạch", người nhà bị can Dũng nói.

Theo hồ sơ của Viện KSND tỉnh Tiền Giang, do liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản tại ấp Trí Đồ, thị xã Gò Công, Dũng bị công an bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Gò Công hôm 2/12/2020. Đơn vị thụ lý vụ án là TAND thị xã Gò Công, dự kiến còn vài ngày nữa vụ án trộm cắp tài sản này sẽ được đưa ra xét xử.

Tác giả: CHU HUY

Nguồn tin: Báo VTC News