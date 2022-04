“Bí ẩn” về Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường

Về pháp lý, “doanh nhân” Hoàng Hường không có vai trò gì ở Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường. Ảnh: N.G

Bí ẩn người đại diện pháp luật

Nói tới thương hiệu Hoàng Hường, từ chuỗi phòng khám nha khoa tới Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, người ta sẽ nghĩ ngay tới bà Hoàng Thị Hường (thường gọi là Hoàng Hường), thế nhưng thực tế, nữ doanh nhân này lại không đứng tên người đại diện pháp luật cũng như cổ đông công ty.

Thông tin từ Hệ thống thông tin đăng ký Quốc gia cho biết, Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường có trụ sở ở tầng 6, số 36 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, đăng ký lần đầu vào ngày 19/8/2021.

Công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, cổ đông sáng lập là ông Phạm Thành Phương, góp 5,4 tỷ đồng, tương đương 90%; bà Nguyễn Thị Hằng Trang, góp 300 triệu đồng, tương đương 5% và ông Tô Văn Tưởng, góp 300 triệu đồng, tương đương 5%. Giám đốc công ty là ông Nguyễn Văn Huy (SN 1993), quê Hà Tĩnh.

Như vậy, về pháp lý, “doanh nhân” Hoàng Hường không có vai trò gì ở Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường. Tuy nhiên, ở tất cả các sự kiện lớn của công ty, bà Hoàng Hường đều thể hiện vai trò “bà chủ” và được biết đến như “linh hồn” của công ty, khi tất cả các sản phẩm đều gắn liền với tên tuổi của bà.

Nguyễn Thị Tường An và bà Hoàng Hường trong buổi gặp bác sĩ Huy. Ảnh: FB

Trong các sự kiện lớn của Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, người ta còn dễ bắt gặp và nhận ra một nữ doanh nhân trẻ khá "nổi tiếng" trong lĩnh vực dược phẩm – bà Nguyễn Thị Tường An (SN 1993), cùng quê Hà Tĩnh với ông Nguyễn Văn Huy.

Theo tìm hiểu, từ những năm 2017, khi mới 24 tuổi, Nguyễn Tường An đã nổi như cồn trên truyền thông khi là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược – công ty có mối quan hệ chằng chịt với các công ty dược phẩm như An nhiên, Amua, Kiwi, Vic, Cic, Doctor A…

Cụ thể, Công ty Đông Nam Dược là trung tâm của hơn 20 công ty con và các chi nhánh vệ tinh, chuyên bán thực phẩm chức năng theo hình thức online. Thời điểm đó, hệ thống này đã và đang đẩy ra thị trường hàng chục mã hàng đều trong vỏ bọc “thần dược” như: Vương Khớp An, Bách Xương Tán (xương khớp), Trường An Vị (đại tràng), Cao Lá Đung (dạ dày), An Họng Khang, Chỉ Khiết Hầu (viêm họng), Tán Trĩ An (trĩ), Đào Nữ An (nở ngực)…

Cuối năm 2018, sau tuyến bài “Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng” trên Báo Lao động, vạch trần những “thần dược”, lò đào tạo “bác sĩ online”, những lọc lừa dối trá, nơi những chuẩn mực đạo đức bị gạt sang một bên, nơi những kẻ đọc, viết chưa sõi cũng có thể kê đơn, bắt bệnh - Công ty Đông Nam Dược chính thức “sập tiệm”, hàng loạt mã sản phẩm bị thu hồi công bố.

Quay trở lại Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường, xâu chuỗi lại những dữ kiện trên, nhiều ý kiến hoài nghi cho rằng, phải chăng đang có chiêu trò “bổn cũ soạn lại” nhưng hoạt động kín kẽ hơn, biến tướng tinh vi hơn… Đây cũng là câu hỏi rất cần sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng!

Công thức xương khớp 100 tỷ đồng bà Hoàng Hường quảng cáo cho sản phẩm của mình cũng không có thật. Ảnh: FB

4 nhà máy, 2.000 nhân viên và công thức trăm tỷ?

Trong nhiều livestream bán hàng theo kiểu “khủng bố” người dùng mạng xã hội, bà Hoàng Hường “nổ” rằng đã bỏ ra 100 tỷ đồng để mua công thức xương khớp; có 4 nhà máy sản xuất và 2.000 nhân viên.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường không có bất cứ nhà máy nào. Hơn 10 mã sản phẩm của Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường được thuê gia công tại Công ty Cổ phần dược phẩm công nghệ cao Abipha, Công ty TNHH dược thảo Hoàng Thành, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI, Công ty TNHH dược phẩm Amepro Việt Nam và Công ty TNHH dược phẩm Nasaki.

Theo tài liệu phóng viên có được, công thức xương khớp 100 tỷ đồng bà Hoàng Hường quảng cáo cho sản phẩm của mình cũng không có thật. Số liệu tài chính cho thấy, khi kết thúc năm tài chính 2021, tài sản hữu hình của công ty chỉ chưa đến 240 triệu đồng, tài sản vô hình bằng 0. Trong một livestream gần đây, bà Hoàng Hường cũng chính thức thừa nhận điều đó. Cụ thể, bản chất Công ty Hoàng Hường chỉ ký hợp đồng nguyên tắc, bảo đảm sản xuất, phân phối sản phẩm với doanh thu nhất định nào đó, có thể là 100 tỷ đồng.

Vẫn theo số liệu tài chính, năm 2021, Công ty Hoàng Hường báo cáo chỉ chi trả 1,24 tỷ đồng tiền lương. Với số nhân viên được quảng cáo lên tới 2.000 người, trung bình 4 tháng cuối năm 2021, mỗi nhân viên nhận về 660 nghìn đồng/người/4 tháng, tương đương 155 nghìn đồng/tháng. Tiền đóng bảo hiểm cho nhân viên cùng dừng ở con số hết sức khiêm tốn: 177 triệu đồng bảo hiểm xã hội, 32 triệu đồng tiền bảo hiểm y tế, 14,7 triệu đồng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy có thể thấy, nếu con số gần 2.000 nhân viên được bà Hoàng Hường quảng cáo là đúng, thì rất có thể những nhân viên này không được trả lương, không được đóng bảo hiểm, hoặc đơn thuần chỉ là cộng tác viên bán hàng ăn theo doanh số. Và cũng rất có thể, có những khoản doanh thu nào đó chưa được thống kê một cách đầy đủ.

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 13/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết trong 5 cơ sở vừa bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đến ngày 12/4, trong đó Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường (địa chỉ: Tầng 6, số 36, Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị xử phạt 65 triệu đồng về hành vi vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường. Sản phẩm này được quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; quảng cáo mà không có hoặc ghi không đúng hoặc không đọc rõ hoặc không thể hiện trong quảng cáo khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh". Cùng với hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa nội dung quảng cáo vi phạm; cơ sở vi phạm về tự công bố sản phẩm phải thu hồi sản phẩm và thu hồi Bản tự công bố sản phẩm vi phạm.

