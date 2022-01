Bệnh nhân rơi từ tầng 3 bệnh viện xuống đất tử vong

Ngày 07/01, thông tin với PV, một lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ An xác nhận và cho biết: Một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã nhảy lầu tự tử. Hiện tại phía bệnh viện đã bàn giao thi thể bệnh nhân cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An nơi bệnh nhân nhảy lầu rồi tử vong.

Theo đó, vào chiều 06/01, mọi người bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn tại không viên bệnh viện. Khi lại gần thì thấy có 1 người nằm bất động ở dưới sân nghi do nhảy từ trên tàng cao xuống. Ngay sau đó, các bác sĩ đã đưa nạn nhân vào cấp cứu.

“Bệnh nhân là nam giới (56 tuổi, quê ở Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An). Bệnh nhân tử vong sau 3 tiếng cấp cứu. Bước đầu xác định bệnh nhân tự tử do trèo qua cửa sổ tầng 3 ở Khoa Ngoại tiêu hóa. Trước đó, Bệnh nhân nhập viện do bị viêm dạ dày ruột được đưa về Khoa Ngoại tiêu hóa điều trị.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện bệnh nhân này có biểu hiện rối loạn tâm thần, trầm cảm. Dự định hôm nay (07/01) sẽ cho bệnh nhân xuất viện để gia đình chuyển sang điều trị tại Bệnh viện tâm thần thì xảy ra sự việc” - lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An nói.

