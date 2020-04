Bệnh nhân dương tính trở lại từng đi taxi từ Hà Nội về Nghệ An

Chiều 24-4, bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân 137 (nam, 36 tuổi, quê Yên Thành, Nghệ An) đã dương tính COVID-19 trở lại sau gần chục ngày được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 137 (hàng đầu, bên phải) và các bệnh nhân trong lần tuyên bố đã khỏi bệnh vào ngày 7- 4.

Lúc 23 giờ ngày 23-4, bệnh nhân 137 được xe của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương đón từ nhà riêng ở xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân 137 từ Đức nhập cảnh về Nội Bài ngày 15-3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa về khu cách ly của Hà Nội và lấy mẫu làm xét nghiệm và được cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở (Đông Anh, Hà Nội) trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đến ngày 7-4, bệnh nhân một trong nhiều bệnh nhân được công bố đã khỏi bệnh và tiếp tục ở lại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương để cách ly 14 ngày. Đến ngày 22-4, bệnh nhân được xuất viện sau 6 lần xét nghiệm âm tính.

Sau khi được xuất viện, bệnh nhân tự bắt xe taxi từ Hà Nội về nhà ở xóm 5, xã Công Thành. Tài xế taxi là anh Đào Văn Đạt (35 tuổi, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội). Khi chở khách anh Đạt có đeo hai khẩu trang.

Quá trình di chuyển dọc đường: Taxi dừng để bệnh nhân vào đổi tiền ở một tiệm vàng tại TP Tam Điệp (Ninh Bình). Đến khoảng 17 giờ 30 phút, bệnh nhân có dừng ăn phở tại quán ăn không rõ tên ở thôn Minh Thanh, xã Tân Dân (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Trước lúc xe taxi về đến nhà, bệnh nhân đã gọi điện trước cho vợ chuẩn bị cơm nước rồi mang con sang nhà hàng xóm, để chìa khóa nhà cho mình tự cách ly tại nhà. Đến 21 giờ, taxi đưa bệnh nhân về đến nhà, không gặp người thân nào.

Một ngày qua, bệnh nhân ở một mình trong nhà, có người tiếp tế thức ăn, không trực tiếp tiếp xúc với bất cứ ai.

Chiều 23-4, ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nhận được thông tin từ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương về việc bệnh nhân này nghi ngờ dương tính trở lại, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã đã chỉ đạo Đội Phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Thành và xã Công Thành điều tra dịch tễ và họp bàn phương án xử lý, phòng, chống dịch.

Trong sáng 24-4, Sở Y tế Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp cùng Thường trực huyện ủy Yên Thành triển khai các giải pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục rà soát các trường hợp nghi ngờ có tiếp xúc với bệnh nhân để có biện pháp xử lý.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Thành và Trạm Y tế xã Công Thành chỉ đạo cán bộ y tế khẩn trương điều tra dịch tễ, xử lý khử trùng, tiêu độc tại gia đình bệnh nhân và các khu vực lân cận.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM