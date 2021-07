Bệnh nhân COVID đầu tiên ở TP Vinh tái dương tính sau 1 tuần xuất viện

Theo đó, sáng nay (7/7), Hà Tĩnh ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân từng được công bố là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở TP Vinh (Nghệ An).

Bệnh nhân N.T.M (SN 1999), trú xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trước đó được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau 2 lần xét nghiệm âm tính đã được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân xuất viện vào chiều 29/6, được cách ly tại nhà ở thôn 1, xã Sơn Trường, Hương Sơn.

Ngày 6/7, Trung tâm Y tế Hương Sơn lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm. Kết quả, N.T.M tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, ngành y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch nơi bệnh nhân lưu trú.

Được biết, đây là trường hợp thứ 3 tái dương tính trên địa bàn Hà Tĩnh sau khi đã hoàn thành điều trị.

Trước đó, vào ngày 13/6, ngành y tế Nghệ An ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng trên địa bàn TP Vinh là chị N.T.M.

Qua điều tra dịch tễ, chị M. được xác định đã tiếp xúc với một F0 là bệnh nhân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trước cổng nhà tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, trò chuyện khoảng 20 phút mà không đeo khẩu trang.

Sau đó, nữ nhân viên làm tóc này đã di chuyển ra TP Vinh để làm việc.

N.T.M. có quan hệ, lịch trình di chuyển rất phức tạp, khai báo thiếu trung thực. Do đó, Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm mà người này từng có mặt.

Bước đầu xác định, những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều điểm rất khác so với lời khai của N.T.M.

Trong quá trình truy vết, Sở Y tế Nghệ An khẳng định, có 4 chùm ca bệnh COVID-19 liên quan đến BN 10732.

Đến nay, Nghệ An có 129 ca dương tính với COVID-19, trong đó, TP Vinh: 87, Diễn Châu: 18, Tân Kỳ: 01, Quỳ Hợp: 05, Nam Đàn: 05, Đô Lương: 01, Hoàng Mai: 02, Nghĩa Đàn: 01, Nghi Lộc: 04, Quỳnh Lưu: 05.

Toàn tỉnh có 5 bệnh nhân tái dương tính sau điều trị từ Bắc Giang chuyển về tại 4 huyện: Nghĩa Đàn 1, Quế Phong 1, Thanh Chương 1 và Quỳnh Lưu 2; có 6 bệnh điều trị đã khỏi bệnh, ra viện ở đợt dịch này (từ 13/6); 1 bệnh nhân tử vong.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn