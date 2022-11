Bên trong tổ hợp dự án trên 1.500 tỉ đồng mắc hàng loạt sai phạm

Dự án tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự của Công ty Cổ phần Golf Biển Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 27-4-2007. Dự án triển khai trên diện tích đất hơn 132 héc-ta, với quy mô gồm 2 khu: Khu tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự và khu vực kho, công trình phụ trợ, vườn ươm, nhà ở cán bộ công nhân viên. Tổng vốn đầu tư là 1.527,85 tỉ đồng, với tiến độ thực hiện 8 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư đến 28-4-2015.

Trái với kì vọng sẽ làm "thay da đổi thịt" khu vực bãi biển thị xã (TX) Cửa Lò, sau 15 thực hiện, hàng loạt hạng mục công trình của dự án này vẫn "nằm trên giấy". Ngoài ra, những khu đất của dự án ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm tạo nên cảnh nhếch nhác tại bãi tắm Cửa Lò.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm tại dự án của Công ty Cổ phần Golf Biển Cửa Lò.

Khu đất của dự án bỏ hoang.

Cỏ dại mọc um tùm bên trong khu dự án.

Nhiều khu vực thuộc dự án hiện là bãi đất trống.

Nhiều hạng mục trong khu dự án chưa triển khai.

Mới đây, qua kiểm tra, Sở Xây dựng Nghệ An đã phát hiện nhiều sai phạm tại dự án này.

Cụ thể, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã giao đất, cho thuê đất, chủ đầu tư đã thực hiện các thủ tục pháp lý và triển khai một số hạng mục nhưng chậm tiến độ 6 năm 7 tháng theo quy định tại giấy chứng nhận đầu tư.

Chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, chưa xây dựng các công trình dịch vụ, hạ tầng xã hội nhưng đã ký các hợp đồng chuyển quyền cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở tại khu dân cư đường Nguyễn Sinh Cung.

Chủ đầu tư đang nợ tiền thuê đất hơn 6,1 tỉ đồng. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, diện tích đã xây dựng của dự án mới chỉ đạt 65%, kinh phí đầu tư mới chỉ đạt 30 - 40% tổng mức đầu tư.

Cây cỏ mọc ùm tùm bên trong dự án.

Liên quan đến tình trạng Công ty Cổ phần Golf Biển Cửa Lò được bàn giao đất nhưng không thực hiện dự án, mới đây UBND TX Cửa Lò (Nghệ An) đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh Nghệ An về việc cho ý kiến điều chỉnh Giấy chứng nhận nhà đầu tư dự án tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự tại TX Cửa Lò.

Khu bãi biển bàn giao cho dự án nhếch nhác do bị bỏ hoang nhiều năm.

Theo đó, UBND TX Cửa Lò đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Golf biển Cửa Lò được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự tại TX Cửa Lò với nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thêm 24 tháng kể từ ngày được chấp nhận điều chỉnh, nếu chủ đầu tư dự án đáp ứng các điều kiện.

Lập tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án (đặc biệt là tòa khách sạn 40 tầng nút giao đường Bình Minh và Đại lộ Vinh - Cửa Lò), cam kết thực hiện theo tiến độ, định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm báo cáo tiến độ thực hiện về UBND thị xã và các sở, ban, ngành liên quan để theo dõi, đôn đốc. Chứng minh năng lực tài chính đủ bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ được gia hạn.

Nhiều hạng mục của dự án sau nhiều năm vẫn "nằm trên giấy".

Ngoài ra, UBND TX Cửa Lò đề nghị thu hồi phần diện tích rộng hơn 15 ha khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 225/QĐ.UBND-ĐC ngày 22-6-2009 để UBND TX Cửa Lò lập quy hoạch thống nhất, liên hoàn toàn bộ khu lâm viên phía đông đường Bình Minh cùng với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu lâm viên phía đông đường Bình Minh do thị xã đang triển khai lập quy hoạch.

