Bé trai "cắp nách" em nhỏ đi vào khu điều trị, cha mẹ F0 đều đã đi cách ly: Đừng khóc, có anh ở đây rồi!

Không riêng người lớn, Covid-19 đã đẩy nhiều đứa trẻ thơ dại vào cảnh "khát sữa", phải đi cách ly tập trung. Nhiều em nhỏ thậm chí còn chưa biết "Covid-19 là gì?", vậy mà đã có những giấc ngủ cách ly trên manh chiếu mỏng. Nhưng Covid cũng khiến cho bao em trên mọi miền đất nước trở thành những dũng sĩ nhí, kiên cường mạnh mẽ, kể cả khi không có người thân ở kề bên.

Một đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai tầm 6 tuổi, tay xách các túi đồ lỉnh kỉnh, bên trong là quần áo và đồ ăn, tay kia thì bế em nhỏ tầm khoảng 2-3 tuổi. Trên vai cậu bé còn khoác chiếc balo to sụ. Người thì nhỏ nhưng xách túi to, cậu bé phải mấy lần "xốc" bế lại em cho khỏi bị tuột tay.

Được biết ba mẹ 2 em là F0 đã đi cách ly trước đó. Sáng 29/9, hai đứa nhỏ ở nhà cũng xét nghiệm dương tính nên phải vào khu điều trị. Thế là một hành trình dài chỉ có hai anh em lại bắt đầu.

Anh trai "cắp nách" em nhỏ đi cách ly

Hành động chăm em nhỏ khéo léo của cậu bé khiến nhiều cư dân mạng cảm động. Số khác thì bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh của 2 em nhỏ. Người anh vừa phải trông em bế em, vừa xếp đồ để chuẩn bị vào khu điều trị, nhìn cảnh này ai cũng thầm thương và cảm phục cậu bé nhỏ tuổi.

- Thương quá. Anh hai giỏi quá luôn. Mong 2 anh em luôn bên nhau.

- Chăm em khéo léo thế này cha mẹ cũng yên lòng. Mong các con sớm khoẻ và gia đình được đoàn tụ. Nhìn các bạn nhỏ phải chịu thiệt thòi ai làm mẹ cũng phải đau lòng.

- Thương các con. Cố lên dũng sĩ thời dịch bệnh. Chúc 2 anh em mau khỏe đánh tan giặc Covid để gia đình được đoàn viên nhé!, một số dân mạng bình luận.

