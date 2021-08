Bế mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Thông qua 26 Nghị quyết quan trọng

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp

Với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận 26 dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; quy chế hoạt động và chương trình giám sát của HĐND tỉnh. Qua quyết nghị, HĐND tỉnh đã thông qua 26 Nghị quyết quan trọng tạo hành lang pháp lý để các cấp, các ngành triển khai các chủ trương đầu tư công, thực hiện các cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện kịp thời các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị...

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết

Các Nghị quyết được thông qua, vừa kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

26 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:

1. Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Nghị quyết định hướng hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2022.

4. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.

6. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 1).

7. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9. Dự thảo Nghị Quyết về điều chỉnh và bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh).

11. Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

16. Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

17. Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước.

18. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An

19. Nghị quyết về tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2022.

20. Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện Anh Sơn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và thành phố Vinh.

21. Nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và mức trợ cấp ngày công đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

22. Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

23. Nghị quyết đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt 6

24. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đợt 2.

25. Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An.

26. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại phiên bế mạc sáng nay, đã có 8 ý kiến của cử tri gửi đến đường dây nóng Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ Hai, Khóa XVIII (cả kỳ họp có 49 ý kiến). Các ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai, công thương, ô nhiễm môi trường, chế độ chính sách.

