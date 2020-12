Bé gái lớp 6 dẫn bạn trai về nhà 'ăn trái cấm', còn nghe lời xúi bậy lấy trộm tiền của mẹ

TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Đình Dương (SN 2004, ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Khi phạm tội, bị cáo Dương mới 16 tuổi 1 tháng 19 ngày. Bị hại trong vụ án là cháu P.T.B.C (SN 2008).

Theo hồ sơ vụ án, Dương thuộc thế hệ 10X, tuy nhiên, cậu ta không học hành đến nơi đến chốn. Hết lớp 7, Dương nghỉ học, sau đó ra Hà Nội sống lang thang nay đây mai đó. Quá trình sinh sống tại Hà Nội, thanh niên 16 tuổi tình cờ quen biết cháu C. – học sinh lớp 6 một trường trung học trên địa bàn Thủ đô. Quen nhau được khoảng 1 tháng, Dương đã rủ cháu C. thực hiện hành vi quan hệ tình dục với mình khi bé gái mới 12 tuổi 1 tháng 14 ngày.

Tài liệu điều tra thể hiện, chiều 5/3/2020, Dương và cháu C. rủ nhau đi chơi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cả hai về nhà cháu C. Tại đây đôi trẻ gặp bà ngoại của cháu C. và người giúp việc đang ở tầng 1. Lúc này, cháu C. đưa Dương lên phòng ngủ ở tầng 2, chốt cửa lại. Sau đó cả hai cùng dọn dẹp phòng.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Dương nói với cháu C. cho mình quan hệ tình dục. Được bé gái hơn 12 tuổi đồng ý, Dương tắt điện rồi ôm cháu C. nằm ra đệm. Theo cáo trạng, Dương đã có hành vi thân mật với nữ sinh lớp 6, tự cởi đồ của mình rồi giao cấu với cháu C. Xong việc, cả hai lần lượt đi tắm rồi tiếp tục đưa nhau đi chơi.

Đến ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/2020), Dương tiếp tục qua nhà bạn gái nhí để đưa người yêu đi chơi. Chơi chán, cả hai đưa nhau về nhà cháu C. Tại đây, Dương lại rủ cháu C. ăn “trái cấm” cùng mình.

Khoảng 1 tuần sau, Dương rủ cháu C. về nhà mình ở Bắc Ninh chơi. Ngoài cháu C., Dương còn rủ Nguyễn Trọng Tuân (SN 2001, quê Thanh Hóa, bạn của Dương) đi cùng. Cả 3 đi xe bus ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Bắc Ninh. Đến nơi, Tuân nằm ra ghế gỗ tại phòng khách còn Dương và cháu C. nằm ngủ trên giường gỗ trong phòng ngủ ở tầng 1. Đến rạng sáng 16/3/2020, Dương tỉnh dậy. Lúc này, anh ta lay người bé gái dậy để rủ “ăn trái cấm”. Sau đó cả hai mặc quần áo lại, tiếp tục ngủ.

Vụ việc chỉ bại lộ khi ngày 10/5/2020, chị Đ.T.H mẹ cháu C. kiểm tra ví để dưới gối trên đệm ngủ tầng 2 thì phát hiện bị mất số tiền 1,1 triệu đồng và 1 thẻ ngân hàng. Thấy vậy, chị H. hỏi con gái. Bị mẹ hỏi, cháu C. nói Dương xúi mình lấy ví đưa cho Dương để cậu ta lấy trộm tiền và thẻ ngân hàng của chị H.

Quá trình hỏi con gái, người mẹ còn tá hỏa khi phát hiện Dương đã nhiều lần quan hệ tình dục với con gái mình. Cơn bàng hoàng, xót xa cho con gái qua đi, người mẹ đã làm đơn trình báo Công an quận Đống Đa. Từ đơn trình báo của chị H., Công an quận Đống Đa đã triệu tập Nguyễn Đình Dương đến làm việc. Tại đây, Dương đã xin đầu thú và khai nhận hành vi quan hệ tình dục với cháu C.

Theo lời khai của Dương, cậu ta đã 5 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu C. Ngoài ra, Dương còn khai nhận sau khi từ nhà anh ta ở Bắc Ninh về nhà cháu C., Dương đã bảo người yêu nhí lấy chiếc ví của chị H., trộm 1,1 triệu đồng. Số tiền này được Dương sử dụng vào mục đích chơi game và ăn uống cùng bạn gái nhí. Lời khai của Dương phù hợp với lời khai của cháu C.

Ngày 24/6/2020, Công an quận Đống Đa đã quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Đình Dương về hành vi Trộm cắp tài sản. Đối với tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, ngày 8/12, TAND TP Hà Nội đã đưa Dương ra xét xử. Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP tuyên phạt bị cáo Dương 6 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Liên quan tới vụ án, trong giai đoạn điều tra, cháu C. còn khai có quan hệ tình dục với Đỗ Văn Nam (SN 2003, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) và Nguyễn Văn Nam (SN 2004, ở Lý Nhân, Hà Nam). Quá trình điều tra đã xác định Đỗ Văn Nam có quan hệ tình dục với cháu C. tại khu vực nhà vệ sinh công cộng ở phố Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ngày 5/9/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Nam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 15/9/2020, TAND quận Hoàn Kiếm đã đưa Đỗ Văn Nam ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nam 5 năm 5 tháng tù về 2 tội bị truy tố.

Đối với Nguyễn Văn Nam, ngày 5/5/2020, Nam đã đến Công an phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang tiến hành giải quyết vụ án trên.

Tác giả: Sinh Nguyễn

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam