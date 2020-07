Bé gái Ấn Độ chào đời thiếu tứ chi

Your browser does not support the video tag.

Những hình ảnh về một bé gái thiếu cả tứ chi đang lan truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại Ấn Độ. Bé gái này được sinh ra tại Sakla thuộc Sironj Tehsil, quận Vidisha, Ấn Độ và được ghi hình hôm 26/6 vừa qua.

Trong đoạn video, người phụ nữ đang bế bé gái trên tay, đứa trẻ được bọc hờ trong một miếng vải, để lộ ra sự thiếu hụt cả chân lẫn tay. Bác sĩ Suresh Aggarwal, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Rajiv Gandhi Smriti ở Sironj cho biết dù sinh ra với khiếm khuyết nhưng em bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Vụ việc xảy ra ở tiểu bang Madhya Pradesh thuộc miền trung Ấn Độ

Theo báo cáo, bé gái này mắc chứng rối loạn tự phát bẩm sinh được gọi là Tetra-Amelia. Chứng rối loạn di truyền này là do đột biến gen WNT3 cực hiếm gặp và có đặc trưng là thiếu hụt cả 4 chi trên cơ thể.

Một nghiên cứu năm 2011 của bác sĩ Eva Bermejo-Sanchez thuộc Trung tâm nghiên cứu về dị tật bẩm sinh (CIAC) tại Viện nghiên cứu Saluto Carlos III ở Tây Ban Nha cho thấy rối loạn xảy ra ở khoảng 1 trong số 71.000 ca mang thai.

Trong nhiều trường hợp, trẻ sẽ có phổi kém phát triển khiến việc thở trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện. Chính vì vậy, các bác sĩ thường đề nghị kiểm tra thêm để xem các cơ quan nội tạng của đứa trẻ có phát triển bình thường hay không.

Tác giả: Công Hiếu (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn