BĐS và Đầu tư VRC bị phạt thuế nửa tỷ đang “ôm” dự án nào?

Vừa qua, Tổng Cục thuế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC).

Theo quyết định xử phạt, VRC đã có các hành vi khai sai thuế Giá trị gia tăng và kê khai sai thuế Thu nhập doanh nghiệp. Công ty bị phạt tiền theo hình thức xử phạt hành chính gần 80 triệu đồng do 2 hành vi vi phạm trên. Song song đó, Công ty bị truy thu 393 triệu đồng với thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

VRC bị phạt và truy thu thuế gần 538 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Bất động sản và Đầu tư VRC còn phải nộp phạt gần 66 triệu đồng cho số tiền chậm nộp tính đến hết ngày 26/10. Tổng số tiền phạt và truy thu thuế mà Công ty phải nộp gần 538 triệu đồng.

Trong năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 47 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức gần 25 tỷ đồng, thực hiện chưa đến 12% kế hoạch đề ra cho doanh thu và lợi nhuận, bên cạnh đó sụt giảm 90% so với năm 2018.

Theo tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020, CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC đặt kế hoạch năm 2020 với tổng doanh thu và các khoản thu nhập là 4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 95,2% so với thực hiện năm 2019.

Thông qua các công ty thành viên, Bất động sản và Đầu tư VRC đang sở hữu nhiều dự án lớn. Trong đó, phải kể đến:

Dự án Khu đô thị mới Nhà Bè có tổng diện tích hơn 90 ha, thuộc quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Phước Lộc, phía Nam cảng Cây Khô, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè của UBND Thành phố. Dự án nằm cách trung tâm TPHCM 14 km, Khu đô thị mới Thủ Thiêm 12km, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng 6km, Sân bay Long Thành 40km, Sân bay Tân Sơn Nhất 20km. Thuận lợi kết nối giao thông với nội thành và các tỉnh lân cận, Khu đô thị mới Nhà Bè sẽ trở thành khu vực tiềm năng trong tương lai.

Phối cảnh dự án Khu dân cư Phú Mỹ (quận 7, TP HCM).

Dự án Khu dân cư Phú Mỹ, quận 7 (TP.HCM) với tổng diện tích gần 8ha. Phân khu chức năng bao gồm: nhóm nhà liên kế phố, nhà liên kế vườn, nhà biệt thự, chung cư cao cấp, chu trường học, và Công viên cây xanh. Hiện, dự án đã xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh khu thấp tầng và đang triển khai xây dựng nhà khu thấp tầng (tổng cộng 274 căn).

Dự án Khu dân cư ADC Long An nằm đối diện Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Long An (Khu A) nằm trên địa bàn phường 3, TP Tân An – Tỉnh Long An. Dự án có quy mô 95.621,03 m2. Phân khu chức năng: đất ở, chợ, bãi xe, công trình công cộng, cây xanh…Dự án đã hoàn thiện hạ tầng cơ sở và phân lô hoàn chỉnh giai đoạn 1 (diện tích 2,6ha) với 172 nền.

Ngoài ra, VRC còn đang triển khai dự án Cảng tổng hợp container Mỹ Xuân với quy mô 50,3 ha và dự án Babylon Garden (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM).

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo Kiến thức