BĐBP Nghệ An đấu tranh kiên quyết với tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại

Các đồng chí: Thiếu tướng Đàm Thanh Thế - Ủy viên Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng Thường trực ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh Nghệ An cùng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Từ đầu năm 2020 đến ngày 12/3/2021, lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An đã chủ trì và phối hợp các lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý 888 vụ/1124 đối tượng/411 phương tiện. Tang vật thu giữ 148 bánh và 13,4 kg heroin, 340 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 9 kg Ketamin, 128.914 viên ma túy tổng hợp… Đơn vị đã chủ trì bắt giữ, khởi tố 66 vụ/73 đối tượng (trong đó có 9 chuyên án); phát hiện, xử lý 595 vụ/764 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng, phạt cảnh cáo 3 vụ/10 đối tượng.

Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên hai tuyến biên giới của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế đánh giá cao sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đặc biệt là việc phối hợp với các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả, cũng như tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn liền với thực hiện nhiệm vụ kép phòng, chống dịch Covid-19, nơi tuyến đầu biên giới.

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng Thường trực ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu tại hội nghị.

Để kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu gian lận thương mại, trong thời gian tới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng như các lực lượng chức năng là thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, điều tra, xác minh hoạt động của các loại đối tượng; Xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, cũng như thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đại diện Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Dịp này, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc BĐBP tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án NA 1220. UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của Tổ quốc./.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn