Bay flycam dò đường kéo thi thể người đàn ông dưới hầm đá sâu 100m

Hầm đá nơi ông H. gặp nạn sâu khoảng 100m (Ảnh: A.X).

Đêm 12/4, Công an TP Dĩ An cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã đưa thi thể ông Nguyễn Thanh H. (41 tuổi, quê Đồng Tháp) lên khỏi hầm đá (phường Tân Đông Hiệp) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Trước đó, ông H. đến phòng trọ người quen chơi nhưng qua đêm không về lán trại. Liên lạc không được nên những người làm chung đi tìm, khi ngang qua hầm khai thác đá thì thấy chiếc quần của ông H.

Toàn cảnh hầm đá sâu 100m, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: A.X).

Do địa hình phức tạp nên lực lượng chức năng phải bay flycam để dò đường (Ảnh: A.X).

Nhìn xuống dưới, mọi người bàng hoàng phát hiện ông H. này nằm dưới vực sâu khoảng 100m.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP Dĩ An và tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường, do khu vực ông H. gặp nạn núi đá lởm chởm, hố sâu nên công tác tiếp cận khó khăn.

Lính cứu hộ đu dây xuống dưới, tiếp cận nạn nhân (Ảnh: A.X).

Nhiều người hợp sức kéo nạn nhân từ dưới độ sâu khoảng 100m (Ảnh: A.X).

Sau nhiều giờ cứu hộ, thi thể ông H. được đưa lên bờ (Ảnh: A.X).

Công an phải bay flycam dò đường cho lính cứu hộ xuống dưới. Sau nhiều giờ nỗ lực, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ liên quan, lực lượng chức năng mới kéo được thi thể nạn nhân lên bờ.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí