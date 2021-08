Bắt tạm giam nguyên Trưởng Công an xã làm giả hồ sơ, tài liệu

Sáng 13-8, một lãnh đạo Đảng ủy xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa bắt tạm giam đối với ông Trương Thành Thắng (SN 1988, nguyên Trưởng Công an xã Ea Tar) để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Theo vị này, ông Thắng trước đây là Trưởng Công an xã nhưng năm 2019 do có sai phạm về việc làm giả hồ sơ, tài liệu nên bị cách chức. Do gia đình có công với cách mạng nên xã bố trí ông Thắng về làm công chức văn hóa xã để có cơ hội khắc phục.

Tuy nhiên, đến tháng 3-2021, ông Thắng lại vi phạm về việc cầm cố thẻ Đảng viên để vay mượn tiền nên Đảng ủy xã Ea Tar đề nghị khai trừ Đảng và đề nghị UBND huyện Cư M’gar buộc thôi việc. Đến tháng 5-2021 thì cơ quan chức năng đã khai trừ Đảng và buộc thôi việc đối với ông Thắng. Ngày 12-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Thắng về việc làm giả hồ sơ, tài liệu.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tiếp nhận đơn tố giác tội phạm khi còn giữ chức Trưởng Công an xã Ea Tar, ông Thắng đã không chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar theo quy định mà tự ý giữ lại để xác minh, dẫn đến hồ sơ vụ việc bị thất lạc.

Sau đó, ông Thắng đã làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm che giấu việc không chuyển nguồn tin tội phạm theo quy định và để thất lạc các tài liệu xác minh ban đầu.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động