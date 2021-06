Bắt tạm giam cựu phó bí thư đoàn xã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo hồ sơ, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư đoàn xã Đại Cường, bà Nguyễn Thị Sinh đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ xã đi vay tiền của nhiều người (khoảng 500 triệu đồng) để tiêu xài cá nhân.

Do không còn khả năng chi trả, tháng 10/2019, bà Nguyễn Thị Sinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Thị Sinh (Ảnh: Công an huyện Đại Lộc cung cấp).

Từ đơn tố giác tội phạm của người bị hại và qua xác minh, tháng 7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Sinh trên phạm vi toàn quốc.

Đầu tháng 6/2021, Công an huyện Đại Lộc nhận tin báo của Công an TP Đà Lạt, (tỉnh Lâm Đồng) thông báo về một đối tượng có nhận dạng giống Nguyễn Thị Sinh đến Công an phường 9 đăng ký tạm trú.

Công an huyện Đại Lộc đã cử cán bộ vào Đà Lạt để xác minh, làm rõ. Sau khi xác minh, đối tượng đến đăng ký tạm trú tại Công an phường 9 (TP Đà Lạt) chính là Nguyễn Thị Sinh nên tiến hành bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sinh khai nhận, để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài của cá nhân, Sinh lợi dụng danh nghĩa là cán bộ xã vay mượn tiền của một số tiểu thương thân quen tại chợ Đại Cường và hứa hẹn trả lãi suất cao.

Ngoài ra, đối tượng còn mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số gia đình đem cầm cố cho một số chủ hiệu cầm đồ trên địa bàn để lấy tiền. Khi không còn khả năng trả nợ, Sinh bỏ trốn vào tỉnh Lâm Đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Sinh để điều tra vụ án.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí