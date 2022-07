Bắt rắn hổ mang chúa, một người đàn ông bị rắn cắn tử vong

Trước đó, vào ngày 10- 7, ông C., đang ở nhà thì nghe tin nhà hàng xóm có rắn bò vào bắt trộm gà nên cùng với con trai và nhiều thanh niên khác đến vây bắt. Khi rắn chui vào hang, ông C., dùng tay không để bắt và bịt đầu rắn bằng bao bố thì bị rắn cắn thủng bao bố và cắn trúng vào tay trái.

Quang cảnh vây bắt rắn hổ mang chúa

Do ông C., không đến bệnh viện băng bó vết thương nên tay bị hoại tử, nọc độc di căn vào thận, người nhà mới chở lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chữa trị. Các y bác sỹ tiến hành lọc máu liên tục để giải độc nhưng không thể cứu chữa nên khuyên người thân đưa về nhà, đến sáng ngày 12- 7, ông C., qua đời.

Tác giả: HOÀNG BẮC

Nguồn tin: sggp.org.vn