Bắt quả tang 3 cặp đôi đang 'lên tiên' trong nhà nghỉ

Đối tượng Trà Anh Vũ (bìa phải) tổ chức cho nhóm bạn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm địa bàn, khuya 14-11, Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) phát hiện có nhiều thanh niên đến nhà nghỉ The Love trên đường Nguyễn Văn Trỗi (P. Tân Thạnh) ở và có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, Công an phường Tân Thạnh báo cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) – Công an TP Tam Kỳ phối hợp kiểm tra.

Đến 0 giờ 10 ngày 15-11, Tổ công tác đến nhà nghỉ The Love thì phát hiện trong phòng 103 có mở nhạc lớn và đèn màu, trong phòng có 4 đối tượng 2 nam, 2 nữ gồm: Trà Anh Vũ, Trần Văn Tr. (2003, trú xã Lộc Sơn, H. Phú Lộc, Thừa Thiên Huế); Lê Hà Mỹ Ph. (1995, trú P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thị Thu H. (1995, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên bàn gỗ trong phòng 103 có 1 dĩa sứ, bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng, 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền 100.000 đồng cuộn lại thành ống hút... Qua làm việc, các đối tượng khai chất rắn dạng tinh thể màu trắng trong dĩa sứ là ma túy loại Ketamin của Trà Anh Vũ mua cho cả nhóm sử dụng. Tiến hành thử nhanh, lực lượng Công an xác định chất rắn màu trắng trên đĩa sứ là ma túy loại Ketamin có khối lượng là 0,27g.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác tiến hành kiểm tra phòng 205 của nhà nghỉ The Love phát hiện đối tượng Trương Công Thuận cùng bạn gái là Hồ Thị A L. (1999, trú H. Trà Bồng, Quảng Ngãi) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện nhiều tang vật gồm: ma túy loại Ketamin (0,33g), 1 dĩa sứ, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, 1 loa mini, 2 đèn nháy.

Đối tượng Trương Công Thuận

Đội CSMT - Công an TP Tam Kỳ cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Tân Thạnh, Đội đã triển khai lực lượng phối hợp kiểm tra nhà nghỉ này. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện các đối tượng trong phòng 103 và 205 sử dụng đèn nháy và mở nhạc công suất lớn. Nhận định khả năng các đối tượng đang sử dụng ma túy để “bay, lắc”, tổ công tác đã yêu cầu chủ nhà nghỉ mở cửa để lực lượng Công an kiểm tra. Qua làm việc xác định, Trà Anh Vũ đã mua chất ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch trên địa bàn TP Tam Kỳ để nhóm bạn cùng sử dụng; đối tượng Trương Công Thuận cũng mua ma túy cho bạn gái sử dụng tại nhà nghỉ. Theo đó, Công an TP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Vũ và Thuận về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười – Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã chỉ đạo Đội CSMT và Công an địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là thời điểm cận Tết. Qua đó, các đơn vị đã liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểu mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Mới đây, khuya 16-11, Đội CSMT đã triệt phá Chuyên án 1121G thu giữ 182 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy Ketamin (7,54g) và 1 gói ma túy loại Methamphetamine (1,15g). Hiện đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng liên quan Bạch Thanh Cường (1994, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ) để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tác giả: LÊ VƯƠNG

Nguồn tin: Công an TP Đà Nẵng