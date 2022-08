Bắt nhiều cán bộ địa chính, phòng đăng ký đất đai vòi tiền làm sổ đỏ

Ngày 3/8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tx.Thái Hòa đã phá thành công chuyên án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, bắt và khởi tố 6 vụ, 6 đối tượng là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã và công chức địa chính của một số phường, xã trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, thị trường bất động sản tại Tx,Thái Hòa diễn ra khá sôi động. Biết được nhu cầu sang tên, chuyển nhượng cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân tăng cao, một số cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã và cán bộ địa chính một số phường, xã đã móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các đối tượng Vũ Văn Hiệu, Phạm Thị Bích Thương, Hồ Văn Minh.

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo Công an tỉnh, Công an Tx.Thái Hòa đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian thu thập thông tin, chứng cứ, từ ngày 15/7/2022 đến ngày 27/7/2022, Công an Tx.Thái Hòa đã lần lượt bắt, khởi tố 6 vụ, 6 đối tượng cùng trú tại Tx.Thái Hòa về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có 3 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tx.Thái Hòa, gồm: Phạm Thị Bích Thương (SN 1984), trú phường Long Sơn; Nguyễn Thị Mai (SN 1984), trú phường Quang Tiến; Trần Văn Dũng (SN 1991), trú xã Đông Hiếu và 3 công chức địa chính các phường, xã gồm: Vũ Văn Hiệu (SN 1987), trú xã Nghĩa Thuận, là công chức địa chính phường Quang Phong; Hồ Văn Minh (SN 1983), trú phường Long Sơn, là công chức địa chính phường Quang Tiến và Nguyễn Thị Huế (SN 1982), trú phường Quang Tiến, là công chức địa chính phường Hòa Hiếu.

Đối tượng Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Huế

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, thu lợi bất chính 760 triệu đồng của người dân trong quá trình tiếp nhận 174 hồ sơ liên quan đất đai.

Hiện, Công an Tx.Thái Hòa đang tạm giam 5 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

