Bắt nhanh “siêu lừa đảo” từng 3 lần ngồi tù

Ngày 30/5, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Khôi Nguyên (SN 1990), trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới 32 tuổi nhưng Nguyên đã vào tù, ra tội “như... cơm bữa” khi mang trong mình 3 tiền án về tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bản án mới nhất mà Nguyên mới chấp hành xong về hình phạt này là ngày 29/4.

Đối tượng Nguyễn Khôi Nguyên thời điểm mới bị bắt giữ.

Trở về địa phương, Nguyễn Khôi Nguyên không lấy đó làm bài học để tu chí làm ăn mà vẫn “ngựa quen đường cũ” để rồi lại đi vào vết xe đổ của chính bản thân mình. Để thực hiện hành vi phạm tội, lúc 16h ngày 26/5, trong quá trình đi chơi cùng các bạn là N.V.G (SN 1995); N.V.H (SN 1993) và N.V.D (SN 1996), cùng trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương tại địa phận xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, lấy lý do cầm giúp điện thoại cho bạn, Nguyên đã chiếm đoạt tài sản là 2 chiếc điện thoại di động trị giá 7,9 triệu đồng của hai người bạn là N.V.G và N.V.D, sau đó bỏ trốn.

Điều đáng nói, trong quá trình bỏ trốn, Nguyên còn sử dụng điện thoại và tài khoản mạng xã hội của anh N.V.G để liên lạc, lấy lý do mượn tiền sau đó chiếm đoạt thêm số tiền 3,3 triệu đồng của một người bạn anh G..

Trong đêm 26/5, tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, Công an xã Nghi Kiều đã tập trung lực lượng, phối hợp Công an phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa) tiến hành điều tra, xác minh. Đến 8h ngày 27/5, Công an xã Nghi Kiều và Công an phường Hòa Hiếu đã xác định và bắt giữ thành công Nguyễn Khôi Nguyên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi Nguyên đang lẩn trốn tại nhà một người thân trên địa bàn phường Hòa Hiếu.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Khôi Nguyên đã nhận tội.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân