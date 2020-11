Bắt nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Huế

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Khánh Huy (SN 1972, trú tại 27/52, đường Thánh Gióng, phường Thuận Lộc TP Huế).

Công an thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Khánh Huy.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Hòa (SN 1970, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) - nguyên Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân; Dương Văn Quỳnh (SN 1984, trú tại phường An Tây, TP Huế) - nguyên là nhân viên hợp đồng phụ trách địa chính phường Thủy Xuân; Nguyễn Lê Mạnh Hiền (SN 1983, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) - nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Huế; Hà Xuân Dẫn (SN 1964, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) - nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Huế và Hoàng Thiện Tín (SN 1987, trú tại phường Hương An, thị xã Hương Trà) - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và môi trường TP Huế.

Theo thông tin ban đầu: Năm 2015, UBND phường Thủy Xuân, TP Huế nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Cẩn (SN 1934, trú tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) tại hai thửa đất số 51 và 52, tờ bản đồ số 12 (địa chỉ Tổ 19, khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP. Huế) với diện tích lần lượt là 2.259,1m2 và 1.613,3m2, loại đất ở tại đô thị, không thu tiền sử dụng đất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Hòa và 4 đối tượng để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, Huy cùng nhóm 5 đối tượng trên sau khi tiếp nhận hồ sơ của bà Cẩn đã không xác minh, thẩm định độ chính xác, tính pháp lý, chưa làm đầy đủ, hết trách nhiệm của mình đã duyệt hồ sơ và trình lên UBND TP Huế ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Cẩn tại hai thửa đất nói trên.

Trên thực tế, bà Nguyễn Thị Cẩn không có nhà ở, không trực tiếp sử dụng đất trên thửa số 51 và 52 tính từ năm 1968 đến nay, không nộp thuế, không kê khai đăng ký qua các lần đo đạc, không có hộ khẩu thường trú tại địa phương; không làm ăn sinh sống tại địa phương. Căn cứ theo Khoản 1, Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Khoản 1, Điều 21 Nghị định 43/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai thì việc cấp Giấy chứng nhận cho bà Cẩn là không đủ điều kiện và không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sự thiếu trách nhiệm trong công tác của nhóm đối tượng trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước bước đầu xác định gần 4 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Lê Chung

Nguồn tin: Báo Tổ quốc