Bất ngờ về chủ nhân "tấm thẻ đỏ của ba" mà cô gái khoe để đi vòng quanh thành phố

Sáng 9-8, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Đội an ninh giáo dục (Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra, xác minh thông tin cô gái trẻ đăng lên mạng xã hội đoạn clip với nội dung "đi vòng quanh Hà Nội khi đang giãn cách xã hội" kèm theo hình ảnh một "tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba".

Hình ảnh cô gái khoe "tấm thẻ màu đỏ" để đi vòng quanh Hà Nội khi giãn trên mạng xã hội khiến dư luận

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-8, chủ một tài khoản Tiktok mang tên P.N.T. đã đăng tải một clip đang ngồi trên ôtô đi trên phố Hà Nội. Đáng chú ý, clip này có nội dung "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á? Đoán xem".

Người này sau đó khoe ra "tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba" để trả lời cho câu hỏi.

Cô gái trẻ này sau đó cũng đã có đính chính trên mạng xã hội về thông tin trên. Cô này đã xin lỗi và cho biết đoạn clip trên sự thật không phải như thế. Tuy nhiên, đoạn clip ngay sau đó đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng hành động của cô gái này là không thể chấp nhận được, lực lượng chức năng phải vào cuộc xác minh, xử lý xem tấm thẻ đỏ được cô gái này khoe ra là thẻ gì? mục đích đăng tải clip này là gì?...

Theo nguồn tin, công an xác định cô gái trên là P.N.T. (SN 2002; hộ khẩu thường trú: Lai Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội; hiện trú tại Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). P.N.T. là sinh viên ngành Quản trị dịch vụ và Lữ hành, trường Đại học Dân lập Phương Đông, đã bỏ học từ tháng 5-2021). Bố ruột cô gái này là công nhân tại một công ty luyện kim ở Sóc Sơn.

Tại cơ quan công an, P.N.T. khai nhận khoảng đầu 7-2021, T. có quen biết với Phạm Văn H. (SN 1999; quê ở Thái Bình; hiện ở Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) qua mạng xã hội. Khoảng đầu tháng 7-2021, trong một lần đi chơi cùng Phạm Văn H., T. thấy trên ôtô của Huy có 1 thẻ màu đỏ, T. đã tự cầm thẻ màu đỏ trên để tự quay clip và lưu đoạn clip trong điện thoại cá nhân. Khoảng 6 giờ 7-8, T. đã đăng đoạn clip trên và chèn thêm nội dung "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh hà nội được khi có chốt ở" và "Thẻ đó quyền lực của babaaaaa" lên tài khoản Tiktok cá nhân nhằm mục đích "câu view", thu hút người xem. Đến 14 giờ cùng ngày, T. đã xóa đoạn clip trên và tài khoản Tiktok đăng tải.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về việc sử dụng thẻ cán bộ để đi thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Còn Phạm Văn H. cho biết tấm thẻ cán bộ màu đỏ trên là thẻ cán bộ của ông Phạm Ngọc N. (SN 1993), thời điểm năm 2017 là Trưởng phòng Marketing của một cơ quan; Thẻ có giá trị từ ngày 1-1-2017 đến ngày 31-12-2017; đã nghỉ việc tại cơ quan này từ 8-2018. Phạm Văn H. quen biết với ông Phạm Ngọc N. do cùng cơ quan (H. là cộng tác viên phòng Marketing từ năm 2017 đến tháng 4-2021). Tháng 6-2020, khi đến nhà N. chơi, Phạm Văn H. có xin ông N. thẻ cán bộ trên để làm kỷ niệm (do thẻ đã hết hạn sử dụng, không còn giá trị) và H. giữ tấm thẻ đó đến nay.

Phạm Văn H. biết P.N.T. cầm thẻ cán bộ trên để quay clip trên xe ôtô của H. tháng 7-2021. Tuy nhiên, H. không biết T. dùng clip đó để đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật liên quan đến việc đi thông qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Hành vi đăng tải clip có nội dung không đúng sự thật của P.N.T. đã tạo ra dư luận bức xúc trên mạng xã hội, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nói riêng và của các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 nói chung. Căn cứ vào các tài liệu, nội dung làm việc, Phòng PA03 và Công an quận Cầu Giấy xác định hành vi của P.N.T. có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc “Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân" quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều 99, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Phòng PA03 đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.N.T.; đồng thời, giáo dục, răn đe, yêu cầu cô gái này cam kết không tái phạm.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động