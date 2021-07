Bắt nghịch tử dùng búa sát hại mẹ ruột

Tang vật liên quan đến vụ án được cơ quan công an thu giữ.

Sáng 9/7, Công an huyện tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng gây xôn xao dư luận xảy ra tại quán cháo vịt (ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo), nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim H. (55 tuổi).

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Nhiên Quỳnh (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo) để điều tra về hành vi "Giết người".

Tối 5/7, Công an huyện Phú Giáo nhận tin báo tại quán cháo vịt tại ấp Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hòa) người dân phát hiện bà H. tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể.

Công an huyện Phú Giáo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó xác định, bà H. tử vong do bị tác động vào vùng đầu làm vỡ xương hộp sọ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/7, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Nhiên Quỳnh khi y đang lẩn trốn tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh (TPHCM).

Quỳnh khai nhận do mâu thuẫn nên anh ta dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu mẹ mình. Khi thấy mẹ nằm bất động, Quỳnh lục đồ lấy đi 20 triệu đồng, điện thoại, nhẫn, rồi khóa cửa bỏ trốn đến khi bị bắt tại TPHCM.

