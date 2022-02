Bắt kẻ cung cấp ma túy cho nhóm 'dân chơi' là học sinh khiến 1 người tử vong

Ngày 26-2, Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho hay đang làm thủ tục bàn giao đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy là Lê Văn Duy (SN 2001, trú tại thôn Đình 2, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lê Văn Duy tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 30-4-2021, bất chấp quy định về phòng, chống dịch Covid-19, một nhóm gồm 20 thanh, thiếu niên (hầu hết là học sinh) đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Tùng Yến thuộc khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên. Đến 5 giờ 30 phút ngày 1-5, cả nhóm phát hiện H.V.N. (SN 2002), trú tại xã Liên Vị, đã tử vong.

Sáng 1-5, ngay khi nhận tin tố giác của quần chúng về sự việc trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến hậu quả chết người".

Dựa vào kết quả điều tra, xác minh, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1979) là chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Tùng Yến về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy"; 4 đối tượng gồm Phạm Thanh Tùng (SN 2003), trú tại thôn Bầu, xã Liên Vị; Nguyễn Văn Cao (SN 2004), Lê Hồng Đức Minh (SN 2003) và Lê Trung Sơn (SN 2002), cùng trú tại thôn Đông 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, cùng về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Qua điều tra, cơ quan công an cũng xác định các đối tượng trên đã mua số ma túy từ Lê Văn Duy (SN 2001, trú tại thôn Đình 2, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên). Từ chứng cứ thu thập được khớp với lời khai của các đối tượng, cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã triệu tập Lê Văn Duy để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc, tuy nhiên đối tượng này đã trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 1-12-2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết truy nã bị can đối với Lê Văn Duy về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đến sáng 24-2, lực lượng Công an xã Liên Vị (thị xã Quảng Yên) đã phát hiện, bắt được Lê Văn Duy khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tiền Phong (thị xã Quảng Yên).

