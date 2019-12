Bắt giữ nhóm đối tượng tuổi teen gây ra hàng chục vụ cướp giật

Ngày 17/12, Công an phường Đông Hoà, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhóm đối tượng trong băng cướp giật.

Gồm: Nguyễn Văn Toàn, SN 2004, thường trú 82/7C, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Nguyễn Văn Hùng, SN 2004, thường trú 50/6 khu phố Đông B, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An; Trần Tiến Duy, SN 2005, thường trú khu phố Đông Tây A, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An.

Nhóm cướp nhí bị bắt giữ.

Đây là nhóm đối tượng bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp giật vào chiều tối ngày 16/12 trước đó.

Thời điểm này, nhóm đối tượng điều khiển xe máy Yamaha Exciter ra tay cướp giật điện thoại của một nạn nhân tại khu vực TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, lúc này hiệp sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa phát hiện hành vi của chúng, nên tiến hành truy đuổi và bắt giữ, bàn giao cơ quan công an.

Điều đáng nói, trong lúc tháo chạy, nhóm các đối tượng cướp giật đã gây ra vụ tai nạn, khiến 1 cháu bé bị thương phải nhập viện.

Tang vật một số vụ cướp.

Bước đầu, tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã gây ra khoảng 10 vụ cướp giật trên địa bàn TX.Dĩ An và các vùng giáp ranh.

Hiện, công an đang tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ hành vi. Đồng thời, cơ quan công an cũng thông báo, ai từng là nạn nhân của nhóm cướp này, liên hệ với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: Báo Người đưa tin