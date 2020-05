Bắt giữ nhiều “quý bà” say sưa sát phạt nhau trong sới bạc trên đồi thông

Phần lớn đối tượng bị bắt giữ trong sới bạc là nữ giới (ảnh: Báo Thanh Niên)

Trao đổi với báo Thanh Niên ngày 2/5, ông Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết đang đấu tranh làm rõ nghi can cầm đầu sới bạc mà Công an huyện Đức Trọng đã mật phục, đột kích vào chiều 1/5, tại đồi thông trên núi cao thuộc thôn Phú An (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng).

Trước đó, sáng sớm 1/5, lực lượng trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự (huyện Đức Trọng) mật phục quanh đồi thông để theo dõi hoạt động hoạt động của sới bạc này. Đến chiều cùng ngày, khi nhận được lệnh, các trinh sát bất ngờ đột kích, bắt quả tang con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Khi thấy công an, một số người nhanh chân tẩu thoát. Cơ quan chức năng vây bắt được 8 nghi can, gồm 2 nam và 6 nữ. Các đối tượng đều có hộ khẩu tại huyện Đức Trọng.

Công an huyện Đức Trọng đang đấu tranh làm rõ kẻ cầm đầu sới bạc (ảnh: báo Thanh Niên).

Theo Vietnamnet, tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 8,2 triệu tiền tang vật và 5,3 triệu tiền trong người các đối tượng, tạm giữ 10 xe máy các loại.

Sới bạc được mở trong rừng thông, trên một quả đồi cao để có thể quan sát được mọi biến động. Ngoài ra, các đối tượng còn bố trí các chốt canh từ xa, thường xuyên thay đổi địa điểm, nếu phát hiện lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng giải tán, xoá dấu vết hiện trường.

Vụ việc đang được Công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bá Di

Nguồn tin: Nguoiduatin.vn