Bắt giữ gã cha dượng đồi bại nhiều lần cưỡng hiếp con riêng của vợ

Theo thông từ từ cơ quan chức năng Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, mới đây đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nguyên (sinh năm 1991, thường trú tại xã An Phước, huyện Long Thành) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Đối tượng Trần Văn Nguyên tại cơ quan Công an.

Theo nội dung sự việc, đối tượng Trần Văn Nguyên kết hôn với chị T.T.B và cùng sống chung với cháu L.T (sinh ngày 18/10/2010 - con riêng của B) tại địa chỉ xã An Phước, huyện Long Thành từ năm 2020.

Trong thời gian chị B mang thai, từ tháng 7/2021 đến ngày 29/01/2022, Nguyên đã nhiều lần xâm hại tình dục đối với cháu L.T.

Đến ngày 05/02/2022, sau khi biết sự việc trên, cha ruột của cháu L.T đã đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng điều tra sự việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Long Thành đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Văn Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: phapluatplus.vn