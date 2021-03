Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma túy dạng đá

Vào hồi 13h 30 phút ngày 23/3, tại xóm 8 xã Nghi Trung. huyện Nghi Lộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ, BĐBP Nghệ An chủ trì phối hợp với công an xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc phát hiện, bắt giữ đối tượng: Lê Ngọc Phương sinh năm 1993; HKTT xóm 5, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép ma túy đá.

Tang vật là 1 gói potylen màu xanh bên trong chứa có 0,8 gam chất rắn tinh thể màu trắng, đối tượng khai nhận đó là ma tuý dạng đá.

Đồn BP cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy đã điều tra, xác minh ban đầu, hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án, bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

