Bắt giữ 2 phụ nữ mua bán trái phép chất ma túy

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Vào khoảng 22 giờ ngày 30/3/2021, tại khu vực khách sạn Việt Nga, thuộc khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an thành phố Vinh) phối hợp Công an xã Nghi Kim, khám phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt 2 đối tượng Trần Thị Thương (SN 1996), trú tại phường 4, huyện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Chung (SN 1988), trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 02kg ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Thị Chung.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an thành phố Vinh đã làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Chung là người trực tiếp móc nối, tìm kiếm các điểm tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố Vinh, sau đó liên hệ với các đối tượng khác để giao dịch. Mỗi chuyến "hàng", Chung đều tuyển chọn những người không có công ăn việc làm, phụ nữ có con nhỏ, đặc biệt là nhiều đối tượng vỡ nợ để dụ dỗ làm người vận chuyển số ma túy. Từ các mối quan hệ, Chung biết Trần Thị Thương hiện đang ly thân chồng, công việc làm ăn thua lỗ, nên dụ dỗ Thương vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Chiều 30/3/2021, theo sự chỉ đạo của Chung, Thương lên khu vực Của khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để lấy ma túy, sau đó mang ra thành phố Vinh để giao dịch. Nhằm tránh sự chú ý, phát hiện của lực lượng Công an, lúc đi lấy "hàng", Thương mang theo con nhỏ 02 tuổi, dấu số ma túy trong túi đồ của con mình. Đến 22h cùng ngày, khi Thương đang làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn Việt Nga thì bị Công an thành phố Vinh bắt quả tang, thu giữ 02kg ma túy đá, tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, tại khu vực trước trường Đại Học Vinh, lực lượng Công an tiến hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Chung, lúc này Chung đang ngồi uống nước để đợi Thương về cùng sau nếu tiêu thụ trót lọt số ma túy. Cháu bé 02 tuổi là con ruột của Thương sau đó được cán bộ Công an chăm sóc chu đáo, đến sáng 01/4/2021 đã bàn giao cho gia đình. Nếu phi vụ mua bán trái phép chất ma túy này trót lọt, thì Thương sẽ được trả công 10 triệu đồng.

Đối tượng Trần Thị Thương cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Hiện, chuyên án đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An