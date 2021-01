Bắt giam nhiều cán bộ TP Phan Thiết vì sai phạm đất đai

Sáng 7-1, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can và khởi tố cho tại ngoại 2 bị can là các cán bộ tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) do sai phạm về đất đai xảy ra trong thời gian qua.

Các quyết định trên đã được Viện KSND Bình Thuận phê chuẩn.

Các bị can bị bắt, gồm: Nguyễn Hữu Hoành - nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết; Trần Văn Đông, Nguyễn Ngọc Quang – cán bộ Chi Cục thuế TP Phan Thiết. Hai bị can còn lại được cho tại ngoại là Nguyễn Ngọc Hải - nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết và Nguyễn Thị Hoàng Oanh – chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết.

Bị can Nguyễn Hữu Hoành -bị bắt giữ

Các bị can trên bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến các sai phạm đất đai tại địa bàn TP Phan Thiết trong thời gian từ tháng 2-2016 đến tháng 12-2018. Quyết định khởi tố vụ án được Công an Bình Thuận thực hiện sau khi đã hoàn tất điều tra, xét xử sơ thẩm 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ TP Phan Thiết.

Hai cán bộ Chi cục thuế Phan Thiết cũng bị tạm giam để điều tra

Trước đó, vào ngày 21-8- 2020, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ TP Phan Thiết trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại địa phương này.

Vụ án được dư luận tại tỉnh Bình Thuận đặc biệt quan tâm, khi những người bị truy tố từng nắm giữ những chức vụ quan trọng, thể hiện vai trò điều hành nhà nước trên lĩnh vực đất đai nhưng đã làm trái pháp luật, gây ra hậu quả nghiêm trọng, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Với bị cáo Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết được xác định là người trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích trái pháp luật, với diện tích hơn 46.000m2, tổng giá trị quyền sử dụng đất 4,7 tỷ đồng. HĐXX cho rằng trong suốt quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Điệp đã thành khẩn khai báo, bị cáo và gia đình có nhiều đóng góp cho xã hội nên tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với bị cáo Trần Hoàng Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, HĐXX cho rằng bị cáo đã ít nhiều hợp tác khai báo trong quá trình điều tra, xét xử nhưng vẫn chưa thành khẩn trong khai báo, còn quanh co chối tội. Bị cáo là người trực tiếp ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích trái pháp luật, với diện tích hơn 12,4 ha, tổng giá trị quyền sử dụng đất hơn 8,6 tỷ đồng. Tòa tuyên án bị cáo Khôi 4 năm tù giam.

4 bị cáo còn lại bị kết án gồm: Phạm Thanh Thái - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết 3 năm 6 tháng tù giam; Lê Hoàng Anh Tân – nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Lê Hồ Khải - nhân viên hợp đồng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết 3 năm tù và Nguyễn Trí – nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết bị tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Đến cuối tháng 9 năm ngoái, Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh có kháng nghị gửi TAND cùng cấp đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng không cho hưởng án treo đối với nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp trong vụ án sai phạm quản lý đất đai này.

Tác giá: Hợp Phố

Nguồn tin: Báo Người Lao Động