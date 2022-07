Bắt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh, cựu Chủ tịch TP Từ Sơn

Ngày 22/7, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố đối với 4 bị can liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015.

Ông Nguyễn Xuân Thanh (bên trái) và ông Nguyễn Văn Quỹ (bên phải).

Ngày 21/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 4 về Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can. Cụ thể:

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh - có hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Quỹ - cựu Chủ tịch UBND TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999.

Trước đó, ngày 21/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 80 thông báo về việc miễn trừ thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Xuân Thanh.

Ông Nguyễn Văn Hải - cựu Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh - vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Ông Mầu Quang Thắng - cựu Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh - vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 22/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí