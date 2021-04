Bắt đối tượng "xách" 5kg ma túy đá ở khu vực biên giới

Trong tỉnh

Khoảng 21h15' ngày 27/4/2021, tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp Công an huyện Tương Dương, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, và Đồn biên phòng Na Ngoi triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 đối tượng.