Bắt cựu đội trưởng cảnh sát ma túy để điều tra hành vi nhận hối lộ

Chiều 29/3, một nguồn tin xác nhận với PV Dân trí, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Tâm - cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Công Tâm được giao nhiệm vụ xác minh, thu thập tài liệu giải quyết vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Bình Sơn.

Do lo sợ bị khởi tố hình sự, chủ quán karaoke đã nhờ người đưa 100 triệu đồng cho Nguyễn Công Tâm để vụ việc được bỏ qua, không xử lý hình sự.

Thời gian qua, Công an huyện Bình Sơn nhiều lần bắt các vụ sử dụng trái phép chất ma túy trái phép trong các quán karaoke (Ảnh minh họa).

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Công Tâm chỉ đề xuất xử phạt hành chính mà không tiến hành xác minh chủ quán karaoke có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và một số đối tượng liên quan có dấu hiệu hình sự hay không.

Với hành vi này, ông Nguyễn Công Tâm đã bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Tác giả: Hà Xuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí