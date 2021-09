Bắt cặp vợ chồng “cho vay lãi nặng” ở Nghệ An

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thái Bình Chinh (SN 1986) và Lưu Thị Thùy (SN 1986) đều trú tại khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An để điều tra, mở rộng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hai vợ chồng Chinh và Thủy cùng tang vật.

Trước đó, xác minh điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai xác định Thái Bình Chinh có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Từ tháng 10/2020 đến nay Chinh thường cho những người đang có nhu cầu vay tiền nhanh, cần tiền gấp… với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 13/9/2021, Công an đã bắt giữ Chinh tại nhà riêng của y. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ số tiền 889.950.000 đồng, 3 xe máy, 2 ĐTDĐ và nhiều tài liệu liên quan đến các giao dịch cho vay tiền.

Điều tra mở rộng, ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai bắt vợ của Chinh là Lưu Thị Thủy (SN 1986), trú tại khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai về hành vi cho vay nặng lãi.

Để qua mặt lực lượng chức năng, hai vợ chồng Chinh và Thủy đưa cho người vay tiền 1 tờ giấy có mẫu đánh sẵn dưới hình thức vay nợ nhưng không ghi mức lãi suất cho vay và thông tin người cho vay. Sau đó vợ chồng này thỏa thuận miệng với người vay về lãi suất dao động từ 3.000 đồng – 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Cứ đúng 1 tháng sẽ liên lạc yêu cầu trả tiền lãi, nếu qua 1 ngày của tháng sau chưa trả tiền nợ gốc sẽ tính tiền lãi bằng cả tháng…

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân