Bất cẩn lúc hàn xì, nhà thuốc giữa chợ bốc cháy nghi ngút

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h33 ngày 4/4, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo xảy ra cháy một nhà thuốc trong chợ Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 CBCS nhanh chóng đến hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan. Chỉ một lúc sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bất cẩn trong quá trình hàn cắt, sửa chữa ki-ốt gây cháy. Đám cháy đã thiêu rụi, làm hư hỏng nhiều tài sản tại ki-ốt này./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV