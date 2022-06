Bắt 4 đối tượng hỗn chiến gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

Quá trình điều tra xác định, do có mâu thuẫn từ trước nên trưa 22/6, các đối tượng Mai Xuân Trí (SN 1996, trú phường Bình Thuận) và Lê Đắc Hiếu (SN 1995, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điện thoại chửi bới Trà Hưng Thọ (SN 1996, trú phường Bình Hiên).

Lúc này, Thọ đang ngồi nhậu cùng cha là Trà Huy Trí (SN 1970) và em ruột là Trà Hưng Hoàng Anh (SN 2003). Máu côn đồ nổi lên, Thọ điện thoại cho nhóm bạn của Trà Hưng Hoàng Anh đến nhà uống rượu và nhờ những thanh niên này cùng đi đánh nhau với nhóm Mai Xuân Trí.

Các đối tượng Đoàn Minh Tú và Trà Huy Trí bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đến 15h cùng ngày, Trí tiếp tục gọi điện thách thức nên Thọ lấy một bao tải đựng hung khí cất giấu trong nhà phát cho người nhà và nhóm bạn của Hoàng Anh gồm Trần Thành Đạt, Lê Đức Mẫn, Đoàn Minh Tú (SN 2004), Phan Quốc Viên (SN 2003), cùng trú quận Hải Châu và một số thanh niên chưa rõ địa chỉ… Sau đó cả nhóm đi xe máy mang theo hung khí đến điểm hẹn gần giao lộ Đỗ Quang và Tôn Thất Tùng (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) để đánh nhau với nhóm của Mai Xuân Trí.

Là người làm cha, thấy các con mình hung hăng vác hung khí kéo nhau đi đánh nhau, nhưng Trà Huy Trí chẳng những không can ngăn mà còn trực tiếp lấy xe máy đi theo tham gia ẩu đả. Lúc này, Mai Xuân Trí và Lê Đắc Hiếu đã chờ sẵn để “nghênh chiến”. Mai Xuân Trí cầm một khẩu súng nhựa bắn đạn bi (loại súng đồ chơi của trẻ con) và một cây dao tự tạo, Hiếu dùng một bình xịt hơi cay, một cây kiếm tự tạo làm vũ khí. Vừa gặp nhau, hai nhóm xông vào đánh “giáp lá cà”.

Hai đối tượng Trần Thành Đạt và Lê Đức Mẫn.

Do ít người, yếu thế nên cả Mai Xuân Trí và Lê Đắc Hiếu bị nhóm của Trà Hưng Thọ đánh. Mai Xuân Trí bị nhiều thương tích, trong đó có vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu và đứt lìa một ngón tay, bất tỉnh tại chỗ. Tuy nhiên trong lúc loạn đả, hai thanh niên này cũng đã đâm chém gây thương tích cho Trà Huy Trí và Trà Hưng Thọ khiến cha cho hai người này phải vào bệnh viện chữa trị.

Một số hình ảnh liên quan vụ ẩu đả chiều 22/6 tại Đà Nẵng.

Đến chiều 24/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trà Huy Trí, Đoàn Minh Tú, Trần Ngọc Thành Đạt, Lê Đức Mẫn. Đối với Mai Xuân Trí, Lê Đắc Hiếu hiện đang nằm viện chưa làm việc được, Công an quận Thanh Khê đang thực hiện giám sát, đề phòng các đối tượng bỏ trốn. Cơ quan Công an cũng tập trung lực lượng tiếp tục truy bắt một số đối tượng có liên quan đang bỏ trốn để điều tra, xử lý.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân