Bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe máy

Theo đó, vào lúc 17 giờ 20 ngày 25/01/2021, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Na Ngoi (BĐBP Nghệ An), Công an xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, triển khai lực lượng mật phục tại địa bàn bản Ka Nọi, xã Na Ngoi, đã phát hiện, bắt giữ 03 đối tượng đang có hành vi vận chuyển heroin. 3 đối tượng bị bắt gồm: Lầu Giống Mà - sinh năm 1965; Lầu Bá Vừ, sinh năm 1996, cùng có hộ khẩu thường trú ở bản Ka Noi, xã Na Ngoi,và Lô Phò Loan, sinh năm 1983, ở bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

3 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ gồm: 1 bánh heroin, 1 xe máy và 1 dao nhọn.

Lực lượng chức năng hiện đang mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Anh Bách

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An