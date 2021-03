Bắt 2 kẻ dùng xăng đe dọa giết nam nhân viên chung cư ở Hà Nội

Ngày 22/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Dũng (SN 1976; trú tại Mai Động, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Thái Thành (SN 1982; trú tại Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Đe doạ giết người".

Theo cơ quan công an, khoảng 15h ngày 8/3, Thành và Dũng cầm theo 2 chai nhựa, đựng xăng, đến Văn phòng Ban Quản lý chung cư Sunshine Garden (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) yêu cầu nhân viên cho gặp lãnh đạo để giải quyết quyền lợi liên quan đến căn hộ chung cư của Dũng.

Tại đây, Thành đổ xăng vào người một nam nhân viên và lấy bật lửa đe dọa đốt. Sau đó, Thành chửi bới và vứt vỏ chai ở nền nhà, còn Dũng kéo ghế ngồi chắn cửa ra vào.

Trương Tuấn Dũng và Nguyễn Thái Thành tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý chung cư Sunshine Garden đến Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai) trình báo. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an quận Hoàng Mai chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/3, Công an quận Hoàng Mai triệu tập Trương Tuấn Dũng và Nguyễn Thái Thành đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 kẻ này khai nhận, Dũng có 1 căn hộ ở chung cư Sunshine Garden, bị cháy trước Tết Nguyên đán 2021, không rõ nguyên nhân, hư hỏng hết tài sản mà không được Ban Quản lý chung cư đền bù.

Dũng và Thành nhiều lần đến Văn phòng Ban Quản lý chung cư Sunshine Garden để gặp lãnh đạo nói chuyện nhưng không được; dẫn đến việc Dũng và Thành mang xăng đến đe dọa nhân viên Văn phòng Ban Quản lý chung cư. Theo hồ sơ, Trương Tuấn Dũng từng có 3 tiền án, 5 tiền sự.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tác giả: TÙNG LÂM

Nguồn tin: Báo VTC News