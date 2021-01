Bắt 2 đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép, chiếm đoạt hơn 276 triệu đồng

Hai đối tượng Hồ Sỹ Hà và Phạm Ngọc Sang.

Trước đó, đầu tháng 1/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nam Đàn nắm được thông tin có một số lao động chui bị Đài Loan (Trung Quốc) trục xuất về nước. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định có một số đối tượng đã tổ chức đưa người lao động vượt biên trái phép sang Trung Quốc và chiếm đoạt tiền. Công an huyện Nam Đàn khẩn trương xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây tội phạm này.

Đến ngày 24/01/2021, Công an huyện Nam Đàn tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Sỹ Hà, ngay sau đó tiến hành bắt giữ Phạm Ngọc Sang khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo đó, vào khoảng tháng 7/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới đang diễn biến phức tạp, các nước tạm dừng nhập cảnh, nắm tình hình trong nước nhiều người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Đài Loan, 2 đối tượng Hồ Sỹ Hà và Phạm Ngọc Sang đã móc nối với một số đối tượng ở Trung Quốc và Đài Loan để thiết lập đường dây, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Hồ Sỹ Hà và Phạm Ngọc Sang đã nhận tiền của 4 người dân trên địa bàn huyện Nam Đàn để tổ chức đưa số người này sang vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Tổng số tiền mà 2 đối tượng đã chiếm đoạt của người lao động là hơn 276 triệu đồng.

Sau khi nhận số tiền trên, người lao động sẽ được đưa đến biên giới Việt-Trung và vượt biên trái phép bằng đường bộ để sang Trung Quốc. Vào đến địa phận Trung Quốc, các nạn nhân được các đối tượng khác trong đường dây đón lên tàu biển để chờ thời cơ vượt biên sang Đài Loan.

Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn các công dân xuất khẩu lao động chui này đã bị Cảnh sát Đài Loan phát hiện và tạm giữ, trục xuất về nước.

Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án./.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An