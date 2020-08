Bắt 2 đối tượng cùng 1.000 viên ma túy

Hai đối tượng bị bắt giữ, thu giữ 1000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 31/7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào ngày 30/7, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Hình sự - Kinh tế - Ma tuý, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cùng Công an xã Nậm Cắn và Phà Đánh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phá thành công chuyên án mang bí số 720T.

Lực lượng chức năng bắt 2 đối tượng Kha Văn Thắt, Lữ Văn Khăm cùng trú tại xã Phà Đánh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 1.000 viên ma tuý tổng hợp.

Trong quá trình vây bắt, hai đối tượng chống trả quyết liệt bằng dao nhọn hòng tẩu thoát. Tuy nhiên các chiến sĩ đã bắt gọn hai đối tượng và thu toàn bộ tang vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết