Bắt 02 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có vũ khí "nóng"

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 25/6/2022, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Diễn Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Thanh Thủy bắt giữ 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đó là: Cao Đăng Hồng (sinh năm 1986), hộ khẩu thường trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và Vương Nhật Minh (sinh năm 1984) trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án

Tang vật thu giữ gồm 01kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 01 khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn (trong đó 01 viên đã lên nòng), 01 xe mô tô và 04 điện thoại di động.

02 đối tượng Cao Đăng Hồng, Vương Nhật Minh

Theo cơ quan Công an, trước khi bị bắt giữ, Cao Đăng Hồng thường xuyên móc nối với một số đối tượng tại nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ, cung cấp ma túy đá, ma túy tổng hợp. Hồng là chủ một quán bar tại Đà Nẵng và là đầu mối cung cấp số lượng lớn ma túy tổng hợp cho khách hàng ở Nghệ An. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng này rất liều lĩnh, manh động và luôn trang bị vũ khí “nóng” để phòng thân. Để bắt giữ Cao Đăng Hồng và Vương Nhật Minh, ban chuyên án đã chuẩn bị nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt.

Tang vật tại cơ quan Công an

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn