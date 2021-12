Bão Rai vào Biển Đông tối nay, gió mạnh cấp 11-12

Sáng 17/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm qua, cường độ của siêu bão Rai đã giảm đi một cấp. Lúc 1h, tâm bão vẫn ở trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20-25 km/h, cường độ tiếp tục giảm và đi vào Biển Đông. Rạng sáng 18/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17. Cường độ này duy trì trong 24 giờ tiếp theo.

Sáng 20/12, ở thời điểm tâm bão cách bờ biển Bình Định - Phú Yên khoảng 180 km về phía đông, hình thái này đổi hướng di chuyển về phía bắc với vận tốc giảm xuống còn 15 km/h. Cường độ bão cũng có xu hướng giảm dần kể từ đây.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cùng đưa ra nhận định ngày 19-20/12, thời điểm tâm bão áp sát bờ biển miền Trung, hoàn lưu bão có thể ảnh hưởng tới các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. Lúc này, bão duy trì sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14, sau đó suy yếu nhanh.

Dự báo đường đi của bão Rai sau khi vào Biển Đông tối 17/12. Ảnh: VNDMS.

Chuyên gia nhận định mặc dù chỉ có xác suất 30% sẽ tiến vào đất liền Nam Trung Bộ, hoàn lưu bão trên biển vẫn có khả năng gây gió mạnh cho khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Riêng ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có thể hứng chịu gió mạnh cấp 9-11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong hai ngày tới nằm từ vĩ tuyến 9 đến 15 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 110 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực trên nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, từ sáng nay, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao nhất 8-10 m; biển động dữ dội.

Chuyên gia cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai ở khu vực trên lên tới cấp 4.

Ngày 16/12, siêu bão Rai đổ bộ miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 16 đã gây mưa lũ nặng nề cho khu vực. Ảnh: Reuster.

Cùng lúc, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo về đợt không khí lạnh đang tràn xuống nước ta. Rạng sáng 17/12, hình thái này đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tác động đến các những khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ngày 17-18/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa rào kèm theo dông, cục bộ có mưa lớn.

Từ đêm nay (17/12), Bắc Bộ trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ.

Tại Hà Nội, trạng thái rét buốt quay trở lại từ đêm nay với mức nhiệt thấp nhất 14-16 độ C. Ngày 18/12, khu vực ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể so với những ngày trước đó khi nhiệt độ ban đêm là 13 độ C, còn ban ngày ở ngưỡng 22 độ C. Đợt lạnh này có thể kéo dài hết ngày 20/12, sau đó suy yếu.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn