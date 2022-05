Bao che cho đàn em Đường "Nhuệ", 5 cựu cán bộ công an, kiểm sát lĩnh án

Ngày 5/5, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên toà sơ thẩm, xét xử 5 bị cáo về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" liên quan đến đàn em của Đường "Nhuệ".

Các bị cáo gồm Vũ Đức Tuấn (nguyên Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư), Hoàng Hồng Hạnh (44 tuổi, nguyên Đội trưởng đội Cảnh sát Thi hành án hình sự, Công an huyện Vũ Thư), Nguyễn Bằng Giang (41 tuổi, nguyên Phó trưởng Công an xã Song An, huyện Vũ Thư).

Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư) và Nguyễn Hoàng Hà (nguyên Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND huyện Vũ Thư).

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Sau một ngày xét xử, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Tuấn và Hoàng Hồng Hạnh với mức án từ 24 - 30 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Bằng Giang và bị cáo Phạm Thị Thu Hiền nhận 18 - 24 tháng tù và bị cáo Nguyễn Hoàng Hà từ 12 - 15 tháng tù.

Theo cáo trạng, trong quá trình giải quyết tin báo anh Trần Ngọc Hoàng (trú tại huyện Vũ Thư) bị 24 người (đàn em của Đường "Nhuệ" ) đến nhà dùng hung khí đánh gây thương tích vào ngày 22/5/2018, bị cáo Hạnh và Giang đã báo cáo bị cáo Tuấn để xin tạo điều kiện xử lý hành chính nhóm người này và "sẽ cảm ơn".

Ngay sau khi đồng ý, Tuấn cùng 2 bị cáo đã lập khống số liệu đưa vào hồ sơ, không thực hiện đúng quy trình tố tụng hình sự dẫn đến việc Tuấn đã ký ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Để tránh bị phát hiện sai phạm, Tuấn cùng Hạnh lập biên bản khống, đưa vào hồ sơ.

Bên cạnh đó, bị cáo Phạm Thị Thu Hiền (thời điểm đó đang là Kiểm sát viên) và Nguyễn Hoàng Hà được phân công kiểm sát việc giải quyết nguồn tin nhưng cũng không thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Hiền đã ban hành công văn thống nhất với điều tra viên quan điểm đồng ý kết quả xác minh, không khởi tố vụ án hình sự đối với các đàn em của Đường "Nhuệ" trong vụ án này.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông