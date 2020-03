Băng nhóm ma tuý 'khủng' luôn thủ súng, hoạt động ngay trung tâm Sài Gòn

Thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) cho hay, vừa phối hợp cùng Công an Q.Tân Bình và các cục nghiệp vụ nghiệp vụ của Bộ Công an phá đường dây mua bán ma tuý quy mô lớn.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng, trong đó 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hoàng Danh (SN 1997, quê Đồng Tháp) và Đặng Xuân Hải (SN 1960, quê Nghệ An, cùng ngụ Q.Tân Bình).

Các đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý khủng bị bắt giữ

Ngoài ra Công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 50 bánh ma tuý, 35kg ma tuý đá, 1 kg ma tuý dạng khay, nhiều ma tuý dạng viên.

Trước đó, trinh sát phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 băng nhóm có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý và xác định thêm có hành vi mua bán ma tuý cực lớn. Do đó, đơn vị này đã xác lập chuyên án mang bí số 220S để đấu tranh.

Quá trình điều tra, ban chuyên án đã nhận diện 2 trong số các ông trùm của đường dây này là Danh và Hải. Trinh sát đeo bám trong thời gian dài, làm rõ các mắt xích, nguồn cung ứng ma tuý cũng như quy luật hoạt động, cách thức giao dịch của đường dây này.

Tang vật ma tuý khủng

Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, ban chuyên án phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Q.Tân Bình và 1 số cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã quyết định 'cất lưới'...

9h sáng ngày 25/2, đối tượng Trần Minh Hải có hẹn với Danh (dùng tên giả là Tuấn) tại 1 quán cà phê ngay Q.1 để đi giao 1 bánh ma tuý cho khách đặt mua, là 1 phụ nữ tên Hạnh (chưa rõ lai lịch). Khi nhận 1 bánh ma tuý từ Danh, Hải điều khiển xe rảo quanh trước chợ Nguyễn Thái Bình, Q.1 để giao hàng.

Đầu mối mua là Hạnh đi xe gắn máy cùng 1 đàn em, là Phạm Thị Mỹ Trinh (SN 1978, ngụ Q .1) đi xe đạp tiếp cận Hải. Đối tượng Trinh trực tiếp lấy 1 bánh ma tuý, còn Hạnh trả 210 triệu đồng cho Hải. Hải quay về quán cà phê giao tiền và được Danh trả công 5 triệu đồng cho phi vụ này.

Nhưng chiều hôm đó, Hạnh gọi cho Hải nói là muốn đổi lại bánh ma tuý vì đã nhận hàng không chất lượng. Danh nghe Hải báo thì đồng ý và hẹn đến gặp tại 1 quán cà phê ở Q.4. Hải mang 1 bánh ma tuý rảo lại khu vực chợ Nguyễn Thái Bình để giao và đối tượng Trinh đạp xe đạp đến nhận.

Đúng lúc này, trinh sát ban chuyên án đã ập đến bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 2 bánh ma tuý vừa đổi cho nhau.

Những bánh ma tuý trong túi xách để đi giao cho khách hàng

Từ khai báo của Hải, Công an đã bắt trùm Danh, khám xét nơi ở của đối tượng này ở 1 chung cư đường Thăng Long, Q.Tân Bình, thu giữ thêm 5 bánh ma tuý. Công an cũng khám xét đồng bọn khác ở cùng khu chung cư với Danh, là Đặng Xuân Hải, thu thêm 5 bánh ma tuý, 11kg ma tuý đá.

Hải khai số hàng này do Danh và 1 đối tượng tên Anh Ba (chưa rõ lại lịch) gửi tại nhà của mình. Riêng Danh thừa nhận, mua ma tuý từ 1 bà trùm tên Hương ở chung cư Thế Kỷ 21, Q.Bình Thạnh.

Khi Công an ập đến khám xét căn hộ trên thì đối tượng Hương không có ở đây nhưng thu giữ 20 bánh ma tuý và nhiều loại ma tuý khác.

Tiếp tục điều tra mở rộng, ban chuyên án đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác đang giao dịch ma tuý ma tuý số lượng lớn.

Ban chuyên án nhận định, băng nhóm buôn ma tuý số lượng lớn nói trên có quy mô tổ chức chặt chẽ, nhiều nhánh nhỏ và cách thức giao dịch rất tinh vi, khó phát hiện. Nhưng với sự nhạy bén, kiên trì đeo bám, ban chuyên án đã cất 'mẻ lưới' thành công, toàn bộ các đối tượng chủ chốt bị bắt giữ nhanh gọn.

