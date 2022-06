Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6/2022

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Đại diện các Ban Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp đã nghe và cho ý về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh – DDCI của chính quyền địa phương và sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 46.426 tỷ đồng, tăng 8,44%, vượt so với kịch bản đề ra là 7,7 - 8,3% và so với cùng kỳ năm 2021 (6 tháng đầu năm 2021, GRDP tăng 7,43%). Với kết quả trên, Nghệ An đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, 18/63 tỉnh, thành trong cả nước về tốc độ tăng trưởng.

Tính đến ngày 15/6/2022, Nghệ An tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư với 50 dự án cấp mới và điều chỉnh 59 lượt dự án; qua đó, tổng vốn đầu tư đạt hơn 26.435 tỷ đồng, tăng 1,68 lần so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán. Đến ngày 20/6/2022, Nghệ An cũng đã giải ngân gần 2.842 tỷ đồng vốn đầu công, đạt 30,27%.

Cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, một số ý kiến đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như vấn đề nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh... Cùng với đó, quan tâm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và khối xóm và đơn vị sự nghiệp công lập để tránh sự lãng phí và gây băn khoăn trong nhân dân; đẩy nhanh việc phân công nhiệm vụ để thực hiện Đề án mở rộng phạm vi địa giới hành chính thành phố Vinh; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành thực hiện chỉnh trang đô thị...

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ băn khoăn về cách thức tổ chức khảo sát đánh giá và kết quả chỉ số DDCI

Về đánh giá chỉ số DDCI của các sở, ngành, địa phương, các đại biểu đều cho rằng là hết sức cần thiết, song các đại biểu băn khoăn về cách đánh giá, cách thức thực hiện phải làm sao để có cách nhìn nhận đánh giá khách quan, tạo động lực phấn đấu, cho các sở, ngành, địa phương. Theo ý kiến của một số đại biểu, cần đưa vào tiêu chí số lượng thủ tục hành chính phải giải quyết của các Sở, ngành; số dự án mà các địa phương thu hút đầu tư được vào địa bàn trong giai đoạn thực hiện việc đánh giá để thực hiện.

Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương có thu hút đầu tư FDI nhiều nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đưa ra nhận định về tình hình và bối cảnh trong thời thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề do đó rất mong các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy cùng đồng hành và hỗ trợ với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong công tác quản lý, điều hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm qua về những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, nhấn mạnh về kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, nhất là đối với các dự án FDI, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết đây là lần đầu tiên Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương có thu hút đầu tư FDI nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng làm sao để duy trì được kết quả này là một việc rất khó. Nghệ An lâu nay được đánh giá là tỉnh có tiềm năng về đất đai và nguồn nhân lực. Mặc dù là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, nhưng thực tế diện tích phát triển kinh tế, quỹ đất dành cho các khu công nghiệp rất hạn chế. Bên cạnh đó, nhân lực được đánh giá là dồi dào, song các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động trên địa bàn.

Đối với các nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế của tỉnh, UBND tỉnh đã có hướng tháo gỡ đối với nút thắt về hạ tầng Cảng nước sâu và mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh. Riêng nút thắt về cải cách hành chính, lâu nay đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện mạnh mẽ song chuyển biến chưa đáp ứng được mong muốn. Đặc biệt ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ các sở, ngành, địa phương đối với doanh nghiệp đâu đó vẫn biến quyền lực của nhà nước trở thành quyền lực của tổ chức, cá nhân.

Liên quan đến giải quyết công việc của các địa phương cấp cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân, về cơ bản các địa phương đã quan tâm làm tốt, song vẫn còn một số địa phương chưa nhận thấy trách nhiệm trong giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của mình. Đơn cử như trong công tác GPMB dự án trọng điểm đường cao tốc Bắc – Nam, UBND tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt, hỗ trợ nguồn lực để thực hiện, nhưng các địa phương xin hoãn thời gian bàn giao mặt bằng từ tháng này, đến tháng khác hay như sự việc tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Đối với vấn đề nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho hay, ngay khi nhận được thông tin, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra ngay, song UBND thành phố Vinh cũng cần phải trực tiếp vào cuộc một cách kịp thời bởi đó là trách nhiệm của chính quyền cơ sở để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân trên địa bàn mình.

Đối với phương án sắp xếp, xử lý tài sản công sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp khối, xóm, bản, UBND tỉnh đã rất quan tâm, đôn đốc chỉ đạo thực hiện, song thực tiễn gặp nhiều khó khăn về hồ sơ pháp lý, về nguồn lực đây là vấn đề lâu dài nên không thể hoàn thành ngay được...

Đối với chỉ số DDCI cần phải có cơ quan độc lập đứng ra thực hiện việc khảo sát, đánh giá và thực hiện công bố kết quả và chịu trách nhiệm. Trong đánh giá có thể phân ra từng nhóm Sở, ngành tiếp xúc ít/nhiều với doanh nghiệp người dân; nhóm các địa phương thuộc vùng, miền... để có kết quả khách quan nhất trở thành kênh đánh giá tin cậy về năng lực cạnh tranh của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

Cần tiếp tục duy trì sự điều hành quyết liệt, tập trung cao độ để hoàn thành kế hoạch đề ra

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ phấn khởi trước kết quả kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được trong 06 tháng đầu năm, nhất là thu ngân sách, thu hút đầu tư... Đây là những tín hiệu tốt về phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh sau khi dịch bệnh được kiểm soát cho thấy hướng đi đúng của tỉnh trong thời gian qua. Quốc phòng an ninh được giữ vững, lực lượng chức năng đã đánh được nhiều án lớn, quan trọng tạo được niềm tin trong nhân dân và mang lại bình yên trên địa bàn. Đặc biệt trong công tác điều hành của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rất quyết liệt và giữ được tinh thần đoàn kết thống nhất.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng tình với dự báo tình hình với những khó khăn, thách thức đã được chỉ ra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lưu ý không được chủ quan với công tác phòng, chống dịch COVID-19; chiến sự giữa Nga với Ukraina cũng đã tác động lớn, làm biến động giá cả thị trường các mặt hàng như vật liệu xây dựng, nhiên liệu, vật tư nông nghiệp... làm ảnh hưởng sâu đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, mục tiêu, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách của năm 2022 rất cao, do đó yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục duy trì sự điều hành quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc, để các ngành, các địa phương nhất là người đứng đầu phải tập trung cao độ để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, tập trung Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26; tập trung cao độ hoàn thiện Quy hoạch tỉnh để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng cảng nước sâu và nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Vinh; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm như đường cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển, bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Thực hiện tốt diễn tập phòng thủ, phòng thủ dân sự; đôn đốc thực hiện Đề án mở rộng địa giới thành phố Vinh.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng cần tăng cường công tác điều hành, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, cần phải chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần quan tâm giải quyết rốt ráo và kịp thời những vấn đề xã hội quan tâm như: Vấn đề nước sạch, rác thải, vấn đề môi trường liên quan đến dự án thủy điện, khai thác khoáng sản.

Chia sẻ khó khăn trong thực hiện khảo sát đánh giá chỉ số DDCI, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu cần phải có một đơn vị độc lập thực hiện, công bố và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá. Kết quả đánh giá phải thuyết phục, tạo sự uy tín trở thành một kênh để đánh giá năng lực cạnh tranh của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông góp ý vào Đề án phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

Trong phiên họp sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến dự thảo Đề án phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến việc ban hành một số Nghị quyết của HĐND tỉnh: Về cơ chế chính sách đặc thù cho thị xã Hoàng Mai phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025; về quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; về đầu tư trụ sở làm việc cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

