Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4/2021

Cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, ý kiến các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy nhấn mạnh: tinh thần BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này là không chọn nhiều việc. Cụ thể, chương trình hành động chỉ gồm 5 nhóm chương trình trọng tâm và 21 đề án. Trong đó, các định hướng lớn của TW cũng đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lĩnh hội, tiếp thu.

Toàn cảnh phiên họp.

Trong đó, các định hướng lớn của TW cũng đã được NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp thu. Vì thế, xây dựng chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ Đại hội 13 của Đảng cũng phải bám vào tinh thần này. Yêu cầu cơ quan soạn thảo đến tháng 6/2021 phải hoàn chỉnh dự thảo để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại phiên họp.

Bàn về chủ trương đầu tư dự án khu du lịch văn hóa thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều khẳng định quy hoạch này rất quan trọng và ý nghĩa. Quá trình thực hiện cần đảm bảo yếu tố hài hòa trong tổng thể di tích, gắn liền với văn hóa, lịch sử xứ Nghệ. Đồng thời, tuân thủ mục tiêu của dự án nhằm đưa các dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe ra xa khu vực di tích gốc. Với những vướng mắc về đất đai, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh cần nghe lại vấn đề này để tìm phương án tháo gỡ, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Nghe và cho ý kiến về dự án xây dựng công trình ghi công Liệt sỹ tỉnh Nghệ An, các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết phải có công trình để tưởng niệm các liệt sỹ là người con xứ Nghệ. Loại hình công trình cũng được thống nhất là “đền thờ Liệt sỹ Nghệ An” và vị trí dự kiến sẽ được đặt trong quy hoạch khuôn viên công viên chứng tích chiến tranh tại núi Dũng Quyết. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chia sẻ, việc xây dựng một công trình tưởng niệm công ơn các Anh hùng liệt sĩ, trong đó có các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh Nghệ An là phù hợp với đạo lý, truyền thống của dân tộc, đất nước. Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá có đủ cơ sở kể cả tình cảm, trách nhiệm, cách làm, quy trình, đặc biệt là đã tranh thủ tối đa các ý kiến, trong có có ý kiến của nhân dân để thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Vấn đề quan trọng bậc nhất là các cơ quan chuyên môn phải có giải pháp quản lý, phát huy được giá trị của Đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An hiệu quả - là điểm đến không thể thiếu của du khách khi về Nghệ An; thực sự là điểm giáo dục truyền thống, lịch sử cho các thế hệ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Cũng trong chương trình làm việc sáng 28/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến Đề án tiếp tục phát triển y tế kỹ thuật cao để thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2021 - 2025; bàn về Đề án số hóa tư liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 - 2020; Đề án biên soạn tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Nghệ An.

Chiều cùng ngày, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 của các nước trong khu vực, BTV Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở y tế phát biểu tại phiên họp.

Sau khi nghe các ngành chức năng báo cáo tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 ở các quốc gia lân cận trong khu vực. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nêu rõ: Trung ương đã chỉ đạo yêu cầu các tỉnh tập trung cao độ, không chủ quan lơ là. Vì thế, Nghệ An cũng phải tập trung tối đa, nhất là phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong dịp nghỉ lễ cũng như trong đợt bầu cử sắp tới. Ngay sau cuộc họp, BTV Tỉnh uỷ sẽ ban hành Chỉ thị để chỉ đạo toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc phòng chống dịch Covid. Trong đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch và tạm dừng mọi hoạt động không cần thiết. Ban Tuyên giáo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân làm tốt công tác thông tin di dịch cư trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Cùng với chủ trương tăng dày các điểm chốt đường mòn, lối mở dọc biên giới cần tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm soát mọi hoạt động xuất nhập cảnh. Không chỉ quản lý chặt chẽ trên các tuyến mà còn phải sâu sát, nắm chắc tình hình, thông tin địa bàn biên giới. Đặc biệt, phải đảm bảo các điều kiện an toàn tuyệt đối khi tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về cách ly. Ngành y tế phải chuẩn bị mọi điều kiện nhân lực, vật lực, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó với cả những tình huống xấu nhất. Bí thư Tỉnh ủy cũng giao các ngành liên quan nghiên cứu phương án hỗ trợ, giúp đỡ CHDC nhân dân Lào khi nước bạn gặp khó khăn trong công tác phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận phiên họp.

Cũng trong chiều 28/4, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến về việc ban hành Chỉ thị nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 120/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bàn sửa đổi quy định số 2318 về một số chính sách của Đảng bộ tỉnh Nghệ An; bàn và quyết định ban hành quy định khung tiêu chí đánh giá chất lượng các loại hình sinh hoạt chi bộ.

