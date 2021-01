Bán phụ nữ qua Trung Quốc, hai đối tượng bị bắt giữ

Trong tỉnh

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Quế Phong triệt xóa đường dây mua bán người sang Trung Quốc, bắt giữ 2 đối tượng đưa người sang Trung Quốc sau 5 năm lẫn trốn.