Bàn giao chức trách nhiệm vụ các Phó chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An

Vào ngày 9/1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định số 06/QĐĐ – BQP về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ. Theo đó: Thượng tá Hồ Hữu Thắng, Chủ nhiệm Hậu cần nay giữ chức Phó chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An; Thượng tá Trần Đăng Khoa, Chủ nhiệm Chính trị nay giữ chức Phó Chính ủy BĐBP Nghệ An; Trung tá Phùng Đức Hưng, Phó trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu BĐBP nay luân chuyển giữ chức Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An.

Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP tỉnh bàn giao chức trách, nhiệm vụ cho Thượng tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy.

Thượng tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy tiếp nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ từ Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy BĐBP tỉnh; Thượng tá Hồ Hữu Thắng, Phó chỉ huy trưởng tiếp nhận chức trách, nhiệm vụ từ Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Trung tá Phùng Đức Hưng, Phó chỉ huy trưởng tiếp nhận một số mặt công tác từ Thượng tá Hồ Quyết Thắng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An.

Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng phát biểu tại buổi lễ bàn giao

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hải Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới. Đây là những cán bộ, chỉ huy được Đảng ủy – Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện các quy trình đề nghị bổ nhiệm chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Đồng thời đề nghị các cán bộ, chỉ huy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, lãnh đạo; Không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, cộng sự và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và trong sinh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng các Phó chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy mới được bổ nhiệm

Tại buổi lễ, các Phó chỉ huy trưởng và Phó Chính ủy BĐBP tỉnh ký biên bản tiếp nhận các nhiệm vụ và chính thức điều hành công việc từ ngày 21/1/2020./.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An