Sự việc diễn ra vào khoảng 6 giờ ngày 6/10, một xe tại BS 29C - 97.xxx di chuyển qua Trạm thu phí BOT Quảng Trị thì ô tô BS 74A - 20.xxx chạy bám sát phía sau và không giữ khoảng cách. Lúc xe tải vào trạm thu phí, ô tô con lao tới tông mạnh vào đuôi xe tải. Vụ va chạm khiến ô tô con bị hư hỏng nặng.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bám đuôi xe lớn trốn trạm thu phí trót lọt 19 lần, ô tô con trả giá đắt

Cùng ngày, ông Hoàng Gia Đại, Giám đốc Công ty TNHH BOT Quảng Trị xác nhận với Thanh Niên, tại trạm BOT vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và ô tô con.

Đáng chú ý, qua trích dữ liệu trích xuất từ camera, trạm thu phí cho biết mặc dù đã dán thẻ thu phí tự động nhưng tài khoản hết tiền từ ngày 6/8 đến nay. Thay vì trả phí, ô tô con màu trắng đã bám đuôi các xe khác để trốn thu phí 18 lần, đến lần 19 thì xảy ra vụ tai nạn trên.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây chú ý trong cộng đồng mạng. Nhiều người "dở khóc dở cười" với cái kết đắng cho việc trốn nộp phí qua trạm. Bên cạnh đó phần lớn cộng đồng mạng bất bình trước thủ thuật "luồn lách" của ô tô con.

- Quả báo đến sớm, lần sau bác tài nhớ bài học xương máu nhé.

- Tiền sửa xe quá tội phí qua trạm.

- Tưởng tai nạn nguy hiểm quá ra là đang trả giá cho hành vi của mình.

- Bài học lớn, không những hỏng xe mà còn nổi tiếng vì cả nước ai cũng biết mình ăn quỵt 19 lần qua trạm thu phí.

Giám đốc BOT Quảng Trị cũng cho hay, tình trạng xe oto trốn trạm thu phí BOT Quảng Trị bằng cách bám đuôi các xe lớn đang có xu hướng nhiều lên trong thời gian qua. Khi barie mở cho xe tải đã nộp phí lưu thông thì xe ô tô con chạy sát phía sau cũng chạy qua. Mỗi ngày bình quân từ 70-80 xe bám đuôi vượt trạm.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn