Bạc Liêu khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty Việt Á

CDC Bạc Liêu.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện 3 gói thầu mua sinh phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) do CDC Bạc Liêu làm chủ đầu tư có dấu hiệu thiếu minh bạch. Do đó, đơn vị này chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra.

Cụ thể, Thanh tra phát hiện trong công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Giám đốc CDC Bạc Liêu quyết định trên cơ sở đề xuất của Khoa Xét nghiệm; Phòng Tài chính - Kế hoạch, không thể hiện thông qua tập thể Ban Giám đốc.

Hợp đồng thuê thẩm định giá chưa ràng buộc chặt chẽ, xác định sai mục đích thẩm định. Một số gói thầu tính pháp lý của hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định để làm cơ sở lập dự toán, bảng báo giá sao chụp, không đủ 3 bảng báo giá, bảng báo giá không thể hiện đặc tính, chủng loại hàng hóa; dự toán không nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; có mặt hàng không cùng đặc tính, chủng loại so với gói thầu trước đó.

Ngoài ra, khi thực hiện hợp đồng không tuân thủ đúng các quy định, sai với quyết định phê duyệt như chia gói thầu để thực hiện hợp đồng; hợp đồng không ràng buộc bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc có ràng buộc nhưng không thực hiện; có mặt hàng thay đổi nước sản xuất; tăng, giảm số lượng; không tài liệu chứng nhận chất lượng, xuất xứ hàng hóa...

Đặc biệt, 3 gói thầu mua sinh phẩm của Công ty Việt Á sản xuất, công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch; vi phạm các quy định trong khâu lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng.

Theo kết luận thanh tra, vi phạm trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát, vi phạm các quy định trong mua sắm, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước. Khoa Xét nghiệm và Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất dẫn đến xảy ra các vi phạm.

Trước đó, ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu có văn bản yêu cầu CDC cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á và các công ty khác.

Tác giả: Nhật Huy

Nguồn tin: Báo Tiền phong