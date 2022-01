Bắc bộ chuyển rét tê tái từ đêm nay và kéo dài qua Tết Nguyên đán

Hôm nay, 29/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay, ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa dông, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày hôm nay, 29/1, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đất liền Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Từ ngày mai, 30/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Vùng núi cao Bắc bộ rét hại, tuyết rơi dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay, có lúc có mưa, mưa rào. Từ đêm nay, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Đáng nói, từ đêm nay, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C , vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung bộ phổ biến 11-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ ngày 31/1 đến ngày 4/2, Bắc Bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Tác giả: Hạ Quỳnh

Nguồn tin: anninhthudo.vn